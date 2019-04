L’azienda del fenomeno videoludico Fortnite ha annunciato nelle scorse ore il ritorno di una feature molto amata all’interno del battle royale. Stiamo parlando della possibilità di fare regali ai propri amici all’interno dello store. Ricordiamo che non è la prima volta che l’azienda decide di introdurre questa caratteristica.

Fino ad ora l’azienda ha lanciato la feature solo per un periodo limitato. La prima volta che questa ha fatto la sua comparsa è stato lo scorso novembre. Poi è ricomparsa in occasione del periodo di San Valentino. Senza dubbio si tratta di una funzione molto apprezzata da parte di tutta la community. Anche questa volta rimarrà disponibile per pochi giorni.

Fortnite: come inviare regali agli amici

Epic Games non fornisce la possibilità di trasferire V-bucks da un account ad un altro. L’unico modo per fare un regalo a qualche amico è acquistare direttamente l’oggetto e inviarglielo. A tale scopo l’azienda ha messo in gioco una meccanica molto semplice. Non bisogna fare altro che recarsi all’interno dell’Item Shop e scegliere tra i vari oggetti disponibili. Una volta deciso l’oggetto da regalare non bisognerà fare altro che cliccare sulla voce “compra come regalo“. A quel punto si aprirà una pagina che vi permetterà di scegliere l’utente a cui mandarlo.

Ricordiamo che sarà possibile anche aggiungere un messaggio e scegliere la grafica del pacchetto regalo digitale. Epic Games si è limitata a dire che la feature rimarrà online per un periodo di tempo limitato. Al momento non ci è dato sapere quando questa verrà rimossa dal gioco. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.