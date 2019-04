Lego ha annunciato il suo nuovo kit di robotica Spike Prime. Progettato per introdurre un cliente meno giovane, di mezza età, alla robotica, all’ingegneria e alla codifica. In un modo più semplice e orientato agli obiettivi rispetto ai kit Mindstorms.

Il nuovo Spike Prime kit è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni. Comprende oltre 500 pezzi Technic, ed è programmato usando un’app Lego costruita con il linguaggio Scratch.

Lego introduce anche alcuni nuovi mattoni Technic con il kit, come un telaio 3×3 utilizzato per semplificare l’edificio, una piastra di base che può essere utilizzata per prototipare i progetti degli studenti. E ancora, ruote facili da montare sui motori e persino fermi per tenere tutto in ordine.

La scatola di Spike Prime contiene tre motori, tre sensori e lo Smart Hub. E ancora, un mattone centrale che contiene sei porte, un altoparlante, una matrice luminosa 5×5, un giroscopio a 6 assi, Bluetooth e una batteria ricaricabile.

La confezione funge anche da contenitore per tenere traccia di tutti i pezzi. Il kit Spike Prime è orientato agli obiettivi. Quindi, invece di chiedere agli studenti di inventare robot usando centinaia di mattoni Technic, il kit è tutto incentrato sull’insegnamento ai ragazzi più giovani dei problemi. Dando loro una guida e un obiettivo specifico.

I nuovi studenti possono iniziare lavorando attraverso le Unità Prime Spike incluse, che sono lezioni di 45 minuti che insegnano il pensiero critico e le abilità di problem-solving.

In cosa consiste novità Spike Prime di Lego

Lego offre anche piani di lezione per gli insegnanti per iniziare in classe. Una volta che i bambini acquisiscono esperienza nella costruzione e nella programmazione, possono passare a progetti più avanzati che richiedono meno mani.

Come l’unità Invention Squad, che è interamente dedicata alla progettazione, testare e valutare i prototipi.

L’App Lego Education Spike che è stata utilizzata per programmare le creazioni di Spike Prime si basa su un ambiente di codifica drag-and-drop che i bambini saranno in grado di raccogliere rapidamente.

È supportato da dispositivi Chrome, Windows 10, Mac, Android e iOS.

Lego sta utilizzando la propria implementazione di Scratch for Spike Prime. Anche se la sua versione sembra essere più robusta di un semplice kit di apprendimento a codice come Anki’s Cozmo.

Spike Prime di Lego costerà $ 329,95 e sarà venduto “in tutti i mercati” a partire da agosto. Con i preordini che iniziano oggi negli Stati Uniti.