Ad ogni fascia d’età diversa corrisponde una tipologia di sport specifica

Muoversi, fare attività fisica è importantissimo per la salute, sia fisica sia mentale, in tutte le età, da bambini sin da anziani. Da bambini, infatti, impariamo col il movimento a esprimere pensieri ed emozioni (gesticolare), facciamo capire un qualcosa a chi ci sta vicino ecc. Negli anziani, invece, è fondamentale per prevenire l’osteoporosi ed anche diminuire il rischio di attacchi cardiaci e di patologie come il morbo di Alzheimer.

Quale sport conviene fare?

La Siot, Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale dello sport del prossimo 6 Aprile, ha spiegato come fare sport, attività fisica porti benefici in ogni fascia d’età, anzi ci sono determinati sport che hanno effetti ancor migliori.

Nel periodo quando si è bambini, lo sport è fondamentale per sviluppare il coordinamento motorio. Inoltre, se il soggetto ha problemi di scoliosi, è preferibile scegliere sport simmetrici, come volley, calcio, basket ecc., invece del tennis, dove si gioca principalmente con un singolo arto.

Nell’età adulta, invece, l’obiettivo è quello potenziare e rafforzare i muscoli, ma allo stesso tempo evitando infortuni ed eccessivi sovraccarichi. Fare palestra, sollevamento pesi è ottimo metodo per mantenere i muscoli attivi ed in forma, senza esagerare.

Per gli anziani, invece, lo scopo principale dello sport è di mantenere il coordinamento motorio ed il movimento fluido, sollecitando muscolatura e lo scheletro. E’ infatti in questa età che si va incontro all’osteoporosi. In questa fase di vita la frequenza è di almeno 1 volta al settimana, per gli adulti 2 volte e per i ragazzi almeno 3/4 volte a settimana.