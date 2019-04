Per milioni di fan di iPhone SE, questo potrebbe essere il momento che stavate aspettando.

Un nuovo rapporto di DigiTimes ha dato una prima occhiata ai piani di Apple 2020 e il sito afferma che sarà un anno in cui verrà introdotto un nuovo iPhone molto più piccolo che suona sospettosamente come l’iPhone SE2.

DigiTimes afferma che il modello in questione sarà di 13,7 cm – significativamente più piccolo di qualsiasi altro design attuale di iPhone che Apple produce oggi e solo 1,07 cm più grande dell’iPhone SE da 5 pollici. Inoltre, con i modelli senza cornice e senza pulsanti Home, le dimensioni dello schermo aggiuntive potrebbero inserirsi in uno chassis solo mezzo pollice più lungo rispetto all’iPhone SE da 4,87 pollici.

Un iPhone veramente portatile

DigiTimes afferma anche che questo mini iPhone avrà un display OLED “con tecnologia touch TOE di Samsung Display o Y-Octa o LG Display” (il primo è già stato accennato), il che significa che non sarà un dispositivo strettamente economico.

Aggiungendo carburante a queste fiamme, DigiTimes menziona piccole modifiche alle dimensioni degli altri iPhone di Apple nel 2020 – ma questi sembrano essere le modifiche di iPhone XR e iPhone XS Max. Questo suggerisce che potrebbe essere l’iPhone XS che si restringe per tracciare una maggiore distinzione tra questo e l’edizione Max.

Sì, le speranze di molti fan di Apple per un iPhone premium ma davvero portatile possono essere realizzate.

Inutile dire che qualsiasi piano Apple abbia per il 2020 iPhone ha un sacco di tempo per cambiare. Ma dato il design un po’ orribile di iPhone che la società sta preparando per il 2019, sembra che il 2020 potrebbe essere l’anno in cui gli iPhone diventeranno di nuovo eccitanti.