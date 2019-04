Nonostante manchi ancora molto tempo al lancio del nuovo smartwatch di casa Apple, questa sta già pensando a chi sarà il produttore principale dei display. Stando a quanto emerso nelle ultime ore sarà Japan Display la fortunata azienda che dovrà fornire gli OLED alla mela morsicata per il prossimo Apple Watch Series 5.

Per chi non lo sapesse, Japan Display è una nota azienda specializzata nella produzione degli schermi LCD. Il legame con il colosso di Cupertino non è nuovo. La casa si è occupata negli ultimi anni della produzione di schermi di device minori come iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone XR. L’entrata nel campo dell’OLED potrebbe fargli fare un grosso salto di qualità.

Apple Watch Series 5: Japan Display tra i fornitori di Cupertino

A confermare la notizia è stata l’agenzia di stampa britannica Reuters. Questa ha dichiarato che fonti vicine al colosso della mela morsicata hanno confermato la collaborazione tra questa e Japan Display per la produzione di parte degli schermi OLED che saranno presenti sulla nuova generazione di Apple Watch. Quest’ultima, come al solito, vedrà la luce il prossimo autunno. Ricordiamo che l’utilizzo della tecnologia OLED da parte di Japan Display risulta essere una novità.

A quanto pare Cupertino risulta essere molto soddisfatta dal lavoro dell’azienda. Se tutto dovesse procedere come sperato, Japan Display potrebbe diventare anche uno dei fornitori dei display OLED di iPhone. Stando al nuovo smartwatch della mela morsicata, non si hanno ancora molti dettagli in merito. Ciò che risulta essere abbastanza certo è che avrà lo stesso design dell’attuale modello. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.