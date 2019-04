Possiamo dire che iPhone 11 risulta essere lo smartphone più atteso del 2019. Dopo il flop di Apple con gli attuali iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR, gli utenti si aspettano grandi cose. Non c’è bisogno di dire che già in tanti hanno avanzato varie ipotesi in merito a quali potrebbero essere le caratteristiche dei nuovi melafonini. Tra le tante ipotesi sembrano esserci anche alcune certezze.

Ebbene sì, pare che l’azienda della mela morsicata non sia più tanto riservata come un tempo. Con l’ampliarsi della catena di produzione è sempre più semplice scoprire informazioni scottanti. Fonti vicine ad Apple hanno, infatti, confermato alcune delle caratteristiche del nuovo iPhone 11. Andiamo a riportare le più importanti in questo articolo.

Apple: ecco come sarà e quando uscirà iPhone 11

Partiamo con il dire che anche quest’anno gli smartphone presentati dal colosso di Cupertino saranno 3. Praticamente i successori degli attuali modelli di iPhone. Nonostante possa sembrare che questi saranno molto simili agli attuali melafonini, non sarà assolutamente così. Apple ha in mente interessanti aggiunte al fine di rendere i prodotti molto appetibili.

Il design degli smartphone dovrebbe subire piccole variazioni. Si suppone che i nuovi iPhone saranno a tutti gli effetti degli ibridi tra iPhone 5 e iPhone X. Ricordiamo che almeno uno dei tre device monterà una rivoluzionaria tripla fotocamera. Inoltre, tutti e tre i melafonini saranno dotati di un nuovo sistema di ricarica wireless inversa e di batterie decisamente più grandi. Grazie ad esse, l’autonomia non sarà più un problema.

I prezzi dei tre device dovrebbero rimanere in linea con quelli che sono gli attuali prezzi di iPhone XR, XS e XS Max. Questi verranno presentati nel corso delle prime due settimane di settembre. Il lancio sul mercato potrebbe ricadere, invece, entro la fine del mese. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.