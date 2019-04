Ecco tutto quello che bisogna sapere sul Wi-Fi 6, per ora poco diffuso

Anche il Wi-Fi con il tempo si aggiorna e migliora come la connettività di rete mobile. Il nuovo Wi-Fi 6, ancora poco disponibile, ha ottimi vantaggi.

Il grande avanzare della tecnologia in questi ultimi anni permette di migliorare anche i modi di navigare su Internet. Come ben sappiamo, infatti, tra non molto arriverà il 5G, la nuova generazione di connettività di rete mobile che aumenta considerevolmente la velocità di scaricamento dati, anche se serviranno smartphone molto potenti tecnicamente.

Anche la connettività wireless però nel corso degli anni ha aggiornato i propri protocolli, passando dal Wi-Fi 4 del 2009 al nuovo Wi-Fi 6 del 2019, ancora poco diffuso sui vari smartphone.

Ecco tutti i vantaggi del Wi-Fi 6

Il nuovo Wi-Fi ha ovviamente diversi vantaggi rispetto i precedenti, primo fra tutti la velocità di navigazione, che permette di raggiungere bande fino a 9600 Mb/s, ovvero 1,2 Gb al secondo. Questa velocità corrisponde all’attuale ed ormai diffusa fibra ottica, soprattutto quelle potenti delle grandi metropoli, e aiuta anche in casa quando ci sono più dispositivi collegati contemporaneamente.

Merito di ciò è l’ingresso, nel protocollo stesso, di tecnologie specifiche come MU-MIMO (multiple-input and multiple-output, gestione migliorata della banda per ogni singolo dispositivo) e OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, che riduce la latenza). Semplificando i vantaggi principali del Wi-Fi 6:

ottima velocità di connessione

permette di utilizzare più dispositivi contemporaneamente

consente di riprodurre filmati in streaming in risoluzione 4K

ottima per download veloci e per il gaming

Purtroppo, però, pochi dispositivi tutt’ora la supportano. Il più conosciuto tra questi è il Samsung Galaxy S10 e la sua versione S10+. Inoltre bisogna considerare che per utilizzare il Wi-Fi 6, non serve solo uno smartphone che lo supporti ma anche un router specifico e potente, che costano ancora abbastanza.