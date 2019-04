Sembra che la casa del fenomeno videoludico Fortnite si stia preoccupando per ciò che sta accadendo al suo battle royale. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di dare una ventata d’aria fresca presentando a tutti la Skin segreta riservata ai possessori del Pass Battaglia. Cosa avranno pensato i videogiocatori?

L’ultimo aggiornamento di Fortnite ha dato una vera e propria coltellata all’azienda. Quest’ultima ha cercato di attirare l’attenzione intavolando un annuncio di un falso evento rivelatosi, invece, una Skin. Basterà ciò a distrarre i videogiocatori dalla spiacevole situazione “revert“?.

Fortnite: Rovina porterà ad un evento all’interno del gioco?

Epic Games ha deciso di presentare la nuova Skin in maniera molto particolare. Questa ha, infatti, pubblicato due giorni fa un annuncio che citava “la rovina sta arrivando“. Non c’è bisogno di dire che tutti hanno subito pensato ad un evento imminente. La notizia è, però, stata smentita nelle scorse ore da Epic Games stessa. Rovina altro non è che una Skin che tutti gli utenti che possiedono il Pass Battaglia della stagione 8 potranno sbloccare dopo aver completato tutte le sfide settimanali fino alla settimana 8.

Non c’è bisogno di dire che molti utenti sono rimasti delusi. Tutti si aspettavano l’arrivo di un evento. C’è da dire, però, che la possibilità che arrivi un evento non è da escludere. Ci sta che la nuova Skin Rovina centri qualcosa con i cambiamenti della mappa di gioco che stanno avvenendo negli ultimi giorni. Un evento di Fortnite a sorpresa potrebbe arrivare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.