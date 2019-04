Windows 10 May 2019 Update, ecco il nome del prossimo aggiornamento

L’azienda statunitense Microsoft concentra la maggior parte della propria mole di lavoro non tanto su dispositivi hardware, come i Surface, ma soprattutto sul lato software, con il sistema operativo Windows.

L’azienda rilascia due volte all’anno due grandi aggiornamenti software che migliorano notevolmente le prestazioni ed aggiungono nuove funzionalità. Purtroppo l’ultimo, quello di Ottobre 2018, ha portato per vari mesi a continui problemi e bug tecnici, come, per esempio, cancellazione di file automatici, problemi con driver Intel, di estrazione di file .zip ecc.

Ecco l’aggiornamento Windows 10 May 2019 Update

Il prossimo aggiornamento era già risaputo arrivasse a Maggio e finora era conosciuto con il code 19H1. Ieri, Microsoft ha ufficialmente rivelato il nome ufficiale dell’aggiornamento software, ovvero Windows 10 May 2019 Update. Da notare come in questi ultimi anni il primo aggiornamento avveniva sempre ad Aprile, mentre quest’anno, invece, Microsoft ha preferito aspettare qualche settimana più per non ripetere gli spiacevoli eventi dello scorso Ottobre.

L’aggiornamento verrà rilasciato tra qualche settimana per alcuni utenti specifici sotto forma di beta test, poi gradualmente a tutti verso inizio Maggio. Inoltre, verrà rilasciata anche una build finale di May 2019 Update rivolta ai produttori hardware. Microsoft modificherà anche il modo di svolgere gli aggiornamenti, con la possibilità di stoppare e mettere in pausa l’installazione dell’update fino a 35 giorni.

“Inizieremo a espandere la disponibilità nella seconda parte di maggio per gli utenti commerciali, per chi sceglie May 2019 Update sul proprio PC attraverso la voce Verifica disponibilità aggiornamenti e per gli utenti la cui versione del sistema operativo installata è verso la fine del supporto”, scrive Mike Fortin, dirigente di Microsoft per la divisione Windows.