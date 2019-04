Le indiscrezioni in merito al prossimo smartphone della mela morsicata, iPhone 11, non cessano di arrivare. Nelle scorse ore è comparsa in rete una foto ritraente quella che si suppone sia la scocca del nuovo melafonino. Confermata nuovamente la tripla fotocamera all’interno di un riquadro nero. Sarà davvero questo il design finale del nuovo smartphone Apple?

La questione “design di iPhone 11” sta diventando davvero un dilemma. Sappiamo che Apple sta valutando diversi prototipi di smartphone. Nonostante ciò, pare che una delle varianti sia la più gettonata in assoluto. Sarà lo stesso anche per i fan della mela morsicata? Andiamo a scoprirlo.

Apple: questo sarà il design di iPhone 11?

L’immagine di cui parliamo è apparsa su Weibo nelle scorse ore. Questa è stata pubblicata da diversi social media cinesi, ma non solo. A condividerla, infatti, è stato anche il noto insider Ben Geskin. Questo risulta essere particolarmente famoso per aver anticipato alcune delle caratteristiche degli iPhone prima della loro uscita ufficiale. I dubbi a riguardo continuano ad essere sempre meno. Il prossimo smartphone della mela morsicata potrebbe avere davvero questo design.

Sembra che i fan del colosso di Cupertino non l’abbiano presa tanto bene. L’immagine ritraente i nuovi iPhone 11 risulta essere davvero brutta. La scelta di introdurre la tripla fotocamera all’interno di un riquadro nero risulta essere una mossa che la quasi totalità degli utenti ha definito come altamente antiestetica. In effetti, il risultato finale non sembra essere minimamente in stile Apple. Ciò che ci auguriamo è che questo non sia il design definitivo del nuovo iPhone 11. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.