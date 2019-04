Diverse settimane fa, durante una sessione di “Ask me anything” tenutasi su Reddit, Epic Games ha confermato di essere al lavoro su una nuova meccanica di respawn da aggiungere all’interno del battle royale di Fortnite. Parliamo di una feature già vista su altri battle royale come Apex Legends. Nelle scorse ore, Epic Games ha confermato che la caratteristica sarà resa disponibile con l’aggiornamento 8.30.

Ebbene sì, la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi si è finalmente decisa. C’è da dire che tutti i videogiocatori aspettano impazientemente questa nuova aggiunta. Siamo certo che questa cambierà radicalmente il gameplay. Scopriamo insieme quali saranno le caratteristiche di quello che Epic Games chiama “Furgone di Respawn”.

Fortnite: riportare in vita i compagni di squadra

Ebbene sì, come avete potuto intuire, il Furgone del Respawn permetterà di riportare in vita gli amici dopo la loro eliminazione. Stando a quanto emerso, questi veicoli saranno disseminati nei punti di maggiore interesse all’interno della mappa di gioco. Quando un vostro compagno di squadra viene eliminato lascerà cadere una particolare card. Non bisognerà fare altro che prendere questa card e portarla ad uno dei Furgoni di Respawn per riportare in vita il vostro amico.

Dopo un utilizzo, il furgone sarà inutilizzabile per alcuni secondi. I pareri in merito all’imminente aggiunta risultano essere abbastanza discordanti. Ciò che risulta essere certo è che il gameplay cambierà sostanzialmente. Ricordiamo che l’aggiornamento 8.30 verrà rilasciato tra martedì e mercoledì prossimo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.