Il nuovo Samsung Galaxy S10 5G è stato lanciato pochi giorni fa in Corea del Sud per celebrare l’arrivo della rete 5G nel Paese. Una volta mostrati i primi test sulla velocità di rete, è stato rivelato che oltre alla recentissima tecnologia 5G, questa versione presenta altre differenze rispetto alle precedenti.

Esteriormente, l’S10 5G presenta un design pressochè identico a quello dei suoi fratelli più piccoli, salvo per il logo “5G” stampato sul retro. È dotato di un enorme display da 6,7 pollici, rendendo il dispositivo circa il 20% più grande rispetto alle versioni già sul mercato; inoltre, presenta una batteria maggiorata e portata ad una capienza di 4500 mAh, dal momento che la funzionalità 5G andrà a sfruttarla in modo più intenso.

Poche ma importanti novità rispetto agli S10 più piccoli

Il telefono ha una telecamera posteriore in più, oltre al sensore di profondità di S10, utile per funzioni come la realtà aumentata, sfocatura “bokeh” e foto in condizioni di scarsa illuminazione. Qualche cambiamento è presente anche nella parte anteriore, dove il sensore di profondità della fotocamera da 8 megapixel presente su S10+ è stato sostituito da un sensore di profondità TOF, che garantisce prestazioni superiori.

A completare la lista delle nuove funzionalità è incluso un Universal Flash Storage (UFS) 3.0 che raddoppia la velocità di archiviazione rispetto ad S10, che utilizza un UFS 2.1. Aumenta anche la velocità di ricarica della batteria, con un caricabatterie potenziato da 15 a 25 watt. Le colorazioni disponibili saranno il nero, il bianco e un nuovo colore oro, che però potrebbe non arrivare sul mercato globale.

5G ancora leggermente sottotono

Paradossalmente, proprio quando si parla di 5G, la situazione diventa un po’ deludente. In Corea, l’S10 5G ha raggiunto una velocità di navigazione fino a 193 Mbps, quattro volte più veloce rispetto ai 47 Mbps di Samsung S9. Fuori dal paese, tuttavia, la velocità potrebbe raggiungere i 430 Mbps. Risultati sicuramente notevoli, ma ben lontani dalle promesse di Samsung, secondo cui il 5G sarebbe 20 volte più veloce rispetto alla rete 4G.

Secondo indiscrezioni, i preordini per S10 5G inizieranno il 18 aprile e arriveranno nei negozi il 16maggio. La conversione dei prezzi in Corea del Sud in dollari USA, suggerisce inoltre che la versione da 256 GB avrà un costo di 1.230 dollari, mentre la versione da 512 GB arriverà a circa 1.350 dollari.