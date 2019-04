Trony, tantissime offerte con la promozione “Fai l’affare”, fino all’11 Aprile

In questi ultimi anni anche il modo di fare shopping è cambiato, soprattutto per gli acquisti tecnologici. Se prima si acquistavano esclusivamente in negozi fisici o store dell’azienda specifica, come per esempio gli Apple Store, adesso la maggior parte preferisce acquistare smartphone, pc e quant’altro online sulle varie piattaforme, tra cui spicca senza dubbio Amazon.

Per cercare di contenere ciò, le varie catene di negozi di elettronica propongono spesso delle promozioni a tempo limitati con ottimi sconti su molti dispositivi. E’ il caso dell’azienda Trony, che ha attivato la promozione “Fai l’affare” fino all’11 Aprile, con ottimi sconti, a rate e non, per smartphone, pc, elettrodomestici ecc. Scopriamola meglio.

La promozione “Fai l’affare” di Trony

La promozione permette sia l’acquisto singolo di un prodotto sia il pagamento a rate di esso a tasso zero, basta che i prodotti siano contrassegnati e di costo non inferiore a 399 euro. Le principali offerte riguardano soprattutto i dispositivi Android, smartphone e tablet.

Per quanto riguarda gli smartphone, le migliori offerte sono le seguenti:

Huawei Mate 20 Pro a 775 euro;

Huawei P20 Pro a 515 euro;

Samsung Galaxy S9 a 565 euro;

Samsung Galaxy A9 a 450 euro;

Samsung Galaxy A6+ a 210 euro;

Samsung Galaxy J5 (2017) a 130 euro;

HONOR 10 a 290 euro;

Xiaomi Mi A2 a 240 euro;

ASUS ZenFone Max M2 (ZB-633KL) a 175 euro.

Invece, per quanto riguarda i tablet:

Samsung Galaxy Tab A 10.1 a 260 euro;

Samsung Galaxy Tab E Wi-FI+3G 179 euro.

Ovviamente, sono tanti altri i settori in offerta con questa promozione, inclusi Pc, elettrodomestici per la casa ecc., a cui rimandiamo con questo link apposito.