Apple si sta dimostrano sempre più interessata alla salute degli utenti. L’ultimo Apple Watch Series 4 altro non è che la perfetta dimostrazione dell’ottimo lavoro che l’azienda sta facendo in questo senso. Nelle scorse ore, il colosso di Cupertino ha pubblicato un ulteriore brevetto mirato a salvaguardare la salute degli utenti.

Ebbene sì, l’azienda della mela morsicata sta investendo milioni di dollari nel campo della salute. Ogni anno, questa assume medici specializzati al fine di rendere le sue tecnologie riguardanti la salute le più accurate possibili. Il brevetto delle scorse ore mostra una tecnologia mirata a scovare i gas nocivi nell’aria e non solo. Questa sarebbe in grado anche di tenere sotto controllo la glicemia.

Apple: i nuovi smartwatch saranno in grado di monitorare la glicemia

Il nuovo brevetto della casa di Cupertino è stato reso noto nelle scorse ore da un famoso sito americano. Ciò che è emerso è che l‘azienda è al lavoro su di un’innovativa tecnologia da implementare non solo sui futuri smartwatch, ma anche sui futuri iPhone. Il brevetto parla di particolari sensori in grado di rilevare i gas nocivi presenti nell’aria.

Stando a quanto dichiarato, l’utilizzo di questa tipologia di sensori potrebbe essere molto vario. Questi, ad esempio, potrebbero identificare i cibi avariati. Sembra che i sensori siano utili anche per monitorare la glicemia degli utenti tramite il sudore. Non c’è bisogno di dire quanto una funzione di questo tipo possa essere utile. Trattando di un brevetto, però, non sappiamo se tutto ciò avrà un riscontro reale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.