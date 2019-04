Ecco i 3 migliori smartphone Android da acquistare sotto i 200 euro

Gli smartphone sono l’oggetto tecnologico più prodotto ed acquistato al mondo. Ormai tutti, dai più giovani fino agli anziani, passano del tempo giornaliero su questi device. Le principali aziende del settore sono, senza dubbio, Apple, Samsung e Huawei, anche se bisogna sottolineare la grande espansione dell’azienda cinese Xiaomi.

In base al prezzo di listino, possiamo dividere gli smartphone in tre fasce, ovvero i top di gamma, device con prezzi superiori ad 800 euro, i migliori in circolazione, smartphone di fascia media, con prezzi tra i 250 e gli 800, anch’essi molto buoni quasi al pari dei top di gamma, ed infine la fascia bassa, smartphone sotto i 200 euro, con schede tecniche buone ma non esagerate, ottimi soprattutto per chi ne fa un normale uso giornaliero.

Ecco i 3 migliori smartphone attualmente sotto i 200 euro

La fascia bassa del settore degli smartphone è molto varia, con tante aziende che ci puntano. Sicuramente, è impossibile trovare dispositivi Apple a questo prezzo, infatti tutti i device sono Android. Vediamo quali sono i 3 migliori smartphone attualmente sul mercato al prezzo minore di 200 euro:

Redmi Note 7 . Ne abbiamo parlato molto ultimamente. E’ il nuovo device dell’azienda Xiaomi, un prodotto veramente eccellente per il suo prezzo, completo sotto ogni punto di vista. Fotocamera posteriore da ben 48 mp, batteria da 4000 mAh, SoC Snapdragon 660 supportato da 3 Gb di RAM sono solo alcuni degli ottimi aspetti che possiamo trovare in questo smartphone, al prezzo di 179 euro .

. Ne abbiamo parlato molto ultimamente. E’ il nuovo device dell’azienda Xiaomi, un prodotto veramente eccellente per il suo prezzo, completo sotto ogni punto di vista. Fotocamera posteriore da ben 48 mp, batteria da 4000 mAh, SoC Snapdragon 660 supportato da 3 Gb di RAM sono solo alcuni degli ottimi aspetti che possiamo trovare in questo smartphone, al prezzo di . Xiaomi Mi A2 . Un altro smartphone Xiaomi, dimostrazione di come l’azienda punti fortemente in questa fascia. Nonostante è un po’ offuscato dal precedente, rimane un dispositivo molto buono, anch’esso con Snapdragon 660, RAM da 4Gb, batteria da 3010 mAh e fotocamera posteriore da 20 Mp. Attualmente si può acquistare online al prezzo di 159 euro .

. Un altro smartphone Xiaomi, dimostrazione di come l’azienda punti fortemente in questa fascia. Nonostante è un po’ offuscato dal precedente, rimane un dispositivo molto buono, anch’esso con Snapdragon 660, RAM da 4Gb, batteria da 3010 mAh e fotocamera posteriore da 20 Mp. Attualmente si può acquistare online al prezzo di . Samsung Galaxy J6. E’ il cellulare più venduto di questa fascia di prezzo, nonostante tecnicamente non è il migliore. Probabilmente, la gente è più indirizzata a comprare device di aziende più famose. Il J6 ha come SoC SAMSUNG Exynos 7870, supportato da 3 GB di RAM, fotocamera da 13 megapixel e batteria da 3000 mAh. Si può acquistare al prezzo di 139 euro.