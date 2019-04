Honor 20 e 20 Pro, fotocamere spettacolari per i due prossimi smartphone

Tra non molto dovrebbero arrivare sul mercato i nuovi due smartphone Honor 20 e la versione 20 Pro, con ottime caratteristiche e soprattutto fotocamere.

Con il grande diffondersi dell’utilizzo di social network, sempre più persone postano foto continuamente nell’arco della giornata dal proprio smartphone. Ciò ha portato le varie aziende produttrici di quest’ultimi di dare grande importanza al comparto fotocamere, cercando di migliorarlo il più possibile. Prima, si sono gradualmente aumentati i pixel della fotocamera, poi, successivamente, si sono aggiunte più fotocamere, ognuna con specifiche funzioni.

Senza dubbio, due tra i più interessanti smartphone in uscita per quanto riguarda il comparto fotografico, e non solo, sono l’Honor 20 e la sua versione 20 Pro.

Ecco i nuovi Honor 20 e Honor 20 Pro

Lo smartphone ha un display da 6,1” full HD+ con notch a goccia. L’interno hardware è composto dal processore octa-core Kirin 980, supportato da 6/8 Gb di RAM e da 128/256 Gb di memoria storage, in base al taglio che si decide di acquistare. Per sbloccare il telefono, c’è la possibilità di riconoscimento facciale, oltre che al lettore d’impronte digitali integrato sotto al display. Il sistema operativo è Android 9.0 Pie, ha la possibilità di inserire due sim e la batteria ha una capienza di 3650 mAh, con ricarica veloce supportata.

Come già detto, senza dubbio l’aspetto più interessante è il comparto fotocamere. L’Honor 20 presenta infatti tre fotocamere posteriori, rispettivamente da 48 mp, 20 mp ed 8 mp, ognuna con specifiche funzioni, ed una singola fotocamera frontale da ben 32 megapixel. Ciò assicura foto di altissimo livello, anche in condizioni di scarsa visibilità.

L’Honor 20 Pro non è molto diverso dalla versione base, anche se si vocifera che è migliore sotto il punto di vista prestazionale. Inoltre, su questo sono presenti ben 4 fotocamere posteriori, con la principale Sony IMX600, già presente sul Huawei P30. Essa contiene anche un sensore ToF.