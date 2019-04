Uno straordinario avvistamento quello del 4 aprile nelle prime ore del mattino. Circa 495 persone in otto stati diversi, hanno riferito di aver visto accendersi nel cielo una meteora, poco prima delle sette del mattino. La meteora è stata visibile per qualche secondo nei cieli degli Stati Uniti Sud orientali. La luminosa palla di fuoco è passata molto lentamente attorno alle 06:50 del mattino, ora locale. Secondo l’American Meteor Society (AMS), la maggior parte delle segnalazioni si sono registrate negli stati della Carolina del Nord e del Sud. Ma diverse segnalazioni sono arrivate anche da Florida, Alabama, Georgia, Kentucky, Virginia e Tennessee.

Le prime segnalazioni arrivate sono pervenute da decine di persone residenti nella zona di Charlotte, i quali hanno subito iniziato a postare foto e video sui social, della meteora che ha illuminato il cielo del primo mattino.

