Youtube, PiP è in arrivo per tutti, anche per chi non ha la versione Premium

Secondo quanto riportato da AndroidPolice, sembra che stia per arrivare il Pip di Youtube su Android anche per chi non ha la versione premium.

Youtube è una delle piattaforme web più famose ed utilizzate al mondo, creata dal 2005. Tutti possono pubblicare e condividere i propri video, e tutti possono vederli, commentarli, mettere mi piace o dislike ecc.

Senza dubbio, uno degli utilizzi principali di Youtube è quello di sentire musica, visto che ci sono praticamene tutti i brani ed album possibili. Purtroppo, però, Youtube ha un grande limite rispetto a Spotify, ovvero non permette la riproduzione in background e neanche se si cambia momentaneamente schermata. Per il background, si può fare l’abbonamento a Youtube Premium, mentre per il secondo problema sembra che su Android stia per arrivare la funzione PiP, aperta a tutti gli utenti.

Il PiP di Youtube su Android

Il PiP ( Picture-In-Picture) permette la riproduzione di un video anche se si cambia schermata, sotto forma di una finestra più piccola da poter posizionare ovunque sullo schermo. Questa funzione verrà migliorata a breve sugli smartphone Android anche nell’utilizzo di Whatsapp.

Secondo quanto riportato dal famoso sito AndroidPolice, questa funzione, attesa da molti anni dagli utenti di Android, è in fase di test per un numero ristretto di utenti e, tra non molto, dovrebbe essere resa disponibile a tutti. Ottima la notizia che questa funzione non sarà esclusiva degli utenti con l’abbonamento Premium, come invece lo è la tanto buona riproduzione in background.

Consigliamo, comunque, di utilizzare altre piattaforme per sentire soltanto la musica, come appunto Spotify, che permettono questa funzione e inoltre consumano molti meno Mb di Internet rispetto a Youtube, che riproduce anche il video sottostante alla canzone.