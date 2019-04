Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di tutte le caratteristiche che dovrebbero vedere la luce con il prossimo iPhone 11. Una di queste, sicuramente la più chiacchierata, riguarda la fotocamera. Sappiamo che Apple ha intenzione di montare su almeno un dispositivo una tripla fotocamere. Nelle scorse ore è stato confermato che i modelli dotati di tripla fotocamera saranno due.

Ebbene sì, sembra proprio che l’azienda della mela morsicata voglia cambiare la propria politica. iPhone 11 Max non sarà l’unico smartphone dotato di fotocamera tripla. Stando a quanto dichiarato nelle ultime ore, anche un altro modello del 2019 sarà dotato della stessa tripla fotocamera.

Apple: la tripla fotocamera non sarà un’esclusiva di iPhone 11 Max

A pubblicare l’indiscrezione è stato il noto sito giapponese Macotakara. Questo risulta essere molto famoso per l’affidabilità delle sue indiscrezioni. Il sito ha affermato di aver ricevuto conferma in merito al fatto che gli iPhone del 2019 che saranno dotati di tripla fotocamera saranno 2. Rispettivamente quelli con display da 6.1 pollici e 6.5 pollici. Saranno questi i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Max?

I nuovi iPhone 11 saranno dotati di particolari display OLED super sottili. Questi permetteranno di implementare all’interno dei device delle batterie decisamente più grandi. La tripla fotocamera è stata criticata ampiamente da tutti i fan Apple. Questo perchè il design comparso online risulta essere particolarmente di cattivo gusto. Parliamo di fotocamere con le lenti più grandi mai viste su un iPhone. Ciò dovrebbe permettere di scattare foto di qualità decisamente superiore rispetto a quelle scattate dai modelli attuali. Trattandosi di rumors, non sappiamo se quanto detto avrà un riscontro reale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.