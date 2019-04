Sono oramai un paio di settimane che all’interno della mappa di Fortnite sono comparsi dei siti di scavi. Inizialmente ce n’era solo uno, ora siamo arrivati a tre. Ognuno di questi siti risulta essere molto sospetto in quanto presenta delle caratteristiche particolari. Un esempio è il fatto che le rocce che li ricoprono sono molto lente da distruggere, possono volerci delle ore. Cosa sta accadendo alla mappa del battle royale?

Ve ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, i siti di scavi presenti sulla mappa di Fortnite potrebbero presagire l’inizio di un nuovo evento all’interno del gioco. L’ultimo sito sorto nei pressi di Sponde del Saccheggio ha svelato un interessante dettaglio. Nelle scorse ore, un gruppo di utenti è riuscito a liberare la zona dai detriti ed ha scoperto cosa si trova al fondo del sito.

Fortnite: un bunker segreto sotto Sponde del Saccheggio?

Ebbene sì, tutto ciò che è stato trovato al fondo del sito di scavi di Sponde del Saccheggio è stato un portellone metallico. Parliamo di qualcosa di molto simile all’entrata per un bunker. Non c’è bisogno di dire che la scoperta ha mandato in fibrillazione la stragrande maggioranza dei fan del fenomeno videoludico di Epic Games. Ovviamente le teorie in merito ad un possibile evento imminente si sono intensificate.

Si pensa che il presunto bunker possa centrare qualcosa con l’esclusiva Skin Rovina presentata da Epic Games pochi giorni fa. Non solo, pare che ad essere coinvolto sia anche l’elicottero che da tempo si sposta sulla mappa. Ciò che è certo è che la situazione sta diventando sempre più misteriosa. Ulteriori notizie dovrebbero arrivare con l’aggiornamento 8.30. Restate in attesa per ulteriori novità a riguardo.