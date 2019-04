Negli ultimi tempi IKEA ha mostrato un notevole interesse verso il campo della tecnologia. Qualche mese fa l’azienda ha annunciato la partnership con un’importante azienda specializzata in prodotti audio, Sonos. Le due case hanno collaborato per coniugare la loro elevata esperienza in due prodotti alquanto innovativi. Parliamo di ben due speaker di design.

Ebbene sì, IKEA ha finalmente svelato i suoi due speaker innovativi. Ricordiamo che l’azienda ha puntato più sulla qualità che sulla funzionalità. I due prodotti svelati nelle ultime ore non sono infatti degli smart speaker. Parliamo di semplici altoparlanti di design dotati di alta qualità. Quale sarà il loro impatto sul mercato?

IKEA: scopriamo i due speaker in collaborazione con Sonos

Come già detto, sono due gli speaker ideati da IKEA. L’azienda ha deciso di collaborare con una delle più importanti aziende per quanto riguarda i prodotti audio, Sonos. L’idea della casa è quella di coniugare il design con l’alta qualità audio. I due prodotti, svelati nelle scorse ore, risultano essere molto particolari. Uno è una lampada/speaker, l’altro un libro/speaker.

Parliamo di altoparlanti multifunzione. E’ IKEA stessa a confermarlo. “Volevamo un prodotto che coniugasse luce calda e suono” è questo il commento che è stato fatto in merito alla lampada. Per quanto riguarda il libro, invece, questo potrà essere utilizzato anche come mensola. Beh che dire, due oggetti d’arredo a tutti gli effetti.

I due prodotti saranno lanciati durante il Salone del Mobile di Milano e avranno rispettivamente un prezzo di 179 dollari (la lampada) e 99 dollari (il libro). Entrambi avranno su di essi sia il marchio di IKEA che quello di Sonos. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.