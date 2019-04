Venerdì sera, i cieli della Norvegia sono stati illuminati da strane quanto affascinanti luci che sono apparse durante la debole aurora boreale. I meravigliosi giochi di luce, sono frutto di un esperimento della NASA. Si è trattato infatti del lancio di due piccoli razzi spaziali da una stazione nel Nord della Norvegia, lanciati all’interno dell’Aurora Boreale. I due razzi hanno raggiunto una quota di 320 km ed hanno emesso, durante il loro percorso, dei gas visibili destinati a disperdersi per indicare, illuminandosi, le condizioni all’interno dell’aurora boreale.

Il lancio fa parte della missione finanziata dalla NASA, denominata AZURE (Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment). Si tratta di una serie di lanci missilistici che saranno effettuati nel corso dei prossimi due anni. Il progetto fa parte di una collaborazione internazionale che prende il nome di “The Grand Challenge Initiative – Cusp”. L’obiettivo di questi lanci missilistici è quello di studiare la zona in cui le linee del campo magnetico terrestre si propagano nell’atmosfera incontrandosi con le particelle provenienti dallo spazio.

Time-lapse of @nasa AZURE mission launching 2 sounding rockets from @AndoyaSpace about 4 hours ago. They created glowing clouds (background is real aurora) to study and track the flow of particles in the ionosphere @NASA_Wallops @TamithaSkov @StormHour @chunder10 @B_Ubiquitous pic.twitter.com/sFiCCP9LdY

— Adrien Mauduit (@ADphotography24) April 6, 2019