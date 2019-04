PlayStation Hits, tanti ottimi giochi scontati sullo store a 14,99 euro

In questi ultimi anni, c’è stato un grande cambio di tendenza nel come acquistare i videogame. Infatti, fino a pochi anni fa, si preferiva acquistarli fisicamente nei vari negozi abilitati. Ora, invece, la maggior parte delle persone decide di acquistarli direttamente dal pc o dalla console in versione digitale, scaricandoli automaticamente dai vari store, come per esempio PlayStation Store. Ciò, ovviamente, ha portato anche a conseguenze, come per esempio la crisi economica che sta passando la famosa catena di negozi di videogame e gadget Gamestop.

PlayStation Hits, tanti giochi scontati a 14,99 euro

Uno dei meriti dei vari store digitali è quello di lanciare spesso per un determinato periodo alcune promozioni molto interessanti, che permette di acquistare giochi a prezzo ridotto.

Sony ha deciso di attivare per la propria console la promozione PlayStation Hits, che consiste nel mettere in sconto oltre 30 titoli di giochi classici PS4, venduti normalmente al prezzo di 19,99 euro, al prezzo invece di 14,99 euro, con 1/4 di sconto quindi. Sono giochi di molti anni fa, ma che, per il successo che hanno avuto e per come sono, ancora hanno molti giocatori e gente che vorrebbe provarli.

Questi sono solo alcuni dei titoli più importanti scontati dalla promozione PlayStation Hits, che è già attiva e durerà fino al 2 Maggio:

Until Dawn,

The Last of Us Remastered,

inFAMOUS Second Son,

Little Big Planet 3,

Uncharted The Nathan Drake Collection,

Uncharted 4 Fine di un Ladro,

Bloodborne,

Driveclub,

Ratchet & Clank,

Killzone Shadow Fall,

Dragonball Xenoverse,

Mortal Combact.