TIM permette di effettuare una ricarica telefonica parlando con un bot

Gli operatori italiani continuano costantemente a sfidarsi con nuove tariffe e promozioni vantaggiose per conquistare il maggior numero di clienti, visto anche il grande periodo positivo di Iliad e degli operatori virtuali.

Nello specifico, l’azienda TIM è il primo operatore italiano, e tra i primi al mondo in generale, a collegare i propri servizi a Google Assistant, velocizzando notevolmente numerose funzioni. Scopriamo di più.

TIM e il bot Google Assistant

L’assistente di Google è un bot digitale, presente sui dispositivi iOS, Android e sui Google Home, che svolge numerose funzioni come, per esempio, mettere sveglia, chiamare una persona, riprodurre musica ecc. semplicemente dandogli un comando vocale.

TIM ha deciso di utilizzarlo per dare informazione relative alla propria linea o tariffa, per i pagamenti delle fatture, per ricaricare il credito del proprio telefono o controllare il credito residuo rimasto.

La procedura di utilizzo è molto semplice ed immediata. Dopo aver detto “Ok Google, parla con TIM”, bisogna collegare l’account a MyTIM ed effettuare l’autenticazione con le proprie credenziali. Dopo essersi autenticati con successo, basta mandare un messaggio vocale all’assistente per sfruttare i servizi, come, per esempio,:

“Ok Google, chiedi a TIM il mio credito residuo”,

“Qual è lo stato della mia offerta”,

“Voglio ricaricare“.

Sicuramente, questa novità che TIM sta iniziando a rendere disponibile a tutti gli utenti è un ottimo aspetto, che può rappresentare il primo passo verso una velocizzazione generale dei pagamenti e dell’usufruire dei servizi degli operatori telefonici.