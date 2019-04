Novellino del fitness o no, se stai cercando di perdere il grasso della pancia, probabilmente ti starai chiedendo esattamente come dovresti allenarti. Con tutte le opzioni di allenamento – HIIT, allenamento per la forza, cardio e CrossFit – può essere difficile trovare il miglior allenamento per sbarazzarsi del grasso della pancia.

Quale è migliore per perdere peso dalla pancia?

“Il grasso della pancia non diminuisce a una velocità diversa a seconda della metodologia di allenamento“, ha detto il dottor Harrison a POPSUGAR. “Se l’obiettivo è quello di perdere il grasso della pancia, devi perdere tutto il grasso”, ha continuato. Secondo il dottor Harrison, “L’ultima zona in cui perderai peso è quella in cui sei più grasso.” Il dimagrimento “ad area” non funziona, ma il Dr. Harrison ha spiegato cosa si può fare per perdere grasso in generale.

Per la perdita di peso a breve termine, parliamo un paio di settimane o un mese, il dottor Harrison ha detto che non importa se fai cardio o sollevi pesi, ma c’è un problema. Se stai cercando di perdere grasso, “l’allenamento con i pesi è quasi certamente migliore a causa dell’aumento della massa muscolare e della sua capacità di continuare a bruciare più calorie a riposo”, ha spiegato. Un’altra ragione per cui il Dr. Harrison consiglia di fare più allenamento di forza rispetto al cardio è perché il cardio ha il potenziale per bruciare sia il grasso che i muscoli.

Quante volte dovrei allenarmi per perdere peso?

Per perdere grasso corporeo e mantenere o costruire la massa muscolare, dovrai essere diligente con l’allenamento per la forza. “Per le persone super-dedicate, gli farò fare sei giorni a settimana di sollevamento con solo cardio leggero nel loro unico giorno di riposo”, ha detto il dottor Harrison quando gli viene chiesto quanto spesso dovresti allenarti per perdere il grasso della pancia. Se il tuo programma è più impegnativo, il Dr. Harrison consiglia di sollevare quattro giorni alla settimana e di allenarsi con tutto il corpo.

Se sei un principiante o non hai lavorato per un po’ e sei giorni di sollevamento sembra troppo presto, non preoccuparti. In un’altra intervista, Stephen Cheuk, il certificato IV dell’Australian Institute of Personal Trainers e fondatore di S10 Training a New York, ha dichiarato di aver iniziato con due sessioni di forza a settimana, gradualmente lavorando fino a tre sessioni a settimana.

Quali esercizi dovrei fare per perdere peso?

Per perdere grasso corporeo, devi colpire i pesi, e vorrai allenarti per la forza almeno due volte a settimana. Se ti stai chiedendo quali sono gli esercizi da fare, il Dr. Harrison raccomanda esercizi composti. Perché? Perché sono movimenti multipli che lavorano su grandi gruppi muscolari e provocano un dispendio energetico maggiore. Ciò significa che devi lavorare di più per eseguirli e, di conseguenza, il tuo corpo brucerà più calorie e grassi. Esercizi come back squat, deadlifts, affondi, bench press e pull-up sono tutti esempi di esercizi composti.

Alla fine della giornata, dovrai prestare attenzione a come il tuo corpo risponde sia all’allenamento della forza che al cardio. Potrebbe essere necessario modificare le raccomandazioni del Dr. Harrison, e va bene così.