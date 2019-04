Il fenomeno videoludico di Epic Games sta riscuotendo giorno dopo giorno un enorme successo. Attualmente, i giocatori stanno assistendo a quella che è la stagione 8. Ricordiamo che questa terminerà i primi giorni di maggio per far posto all’ancora misteriosa stagione 9. Nonostante manchi ancora del tempo, Epic Games ha fatto sapere di essere già al lavoro sulla stagione 10 di Fortnite.

Ebbene sì, l’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi si è lasciata sfuggire un interessante dettaglio in merito al futuro del suo battle royale. A luglio si terrà la finale della Fortnite World Cup. Epic Games ha fatto sapere che in quel periodo sarà possibile giocare alla stagione 10 del battle royale.

La Fortnite World Cup ricadrà nella stagione 10

I mondiali del famoso battle royale avranno una durata consistente. Ricordiamo che le qualificazioni per il torneo si terranno nel corso di questa stagione 8. Le classificazioni per la finale avverranno, invece, nel corso della stagione 9. Le finali ricadranno nella stagione 10. Se Epic Games è già al lavoro su di essa vuol dire che ha in mente qualcosa di davvero molto grosso. Come al solito, l’azienda non si è lasciata sfuggire ulteriori informazioni. Per saperne qualcosa a riguardo bisognerà quindi aspettare la sua uscita.

Ricordiamo che Epic Games offrirà una serie di benefici a tutti coloro che acquisteranno un biglietto per la finale della Fortnite World Cup. Questa si terrà a New York nel mese di Luglio. Tra i benefici proposti, dei V-Bucks e il Pass Battaglia della stagione 10 gratis. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.