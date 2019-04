Honor 8A arriva in Italia all’ottimo prezzo di 149 euro

Honor è un’azienda cinese che si occupa della produzione di smartphone ed altri device tecnologici, affiliata e socia con Huawei. Nonostante non occupa un punto fisso di rilievo nel settore dei cellulari, dominati appunto da Huawei, Apple e Samsung, continua periodicamente a produrre dispositivi interessanti, che si collocano principalmente in media-bassa fascia, come per esempio il prossimo Honor 20 e l’Honor 8A, sbarcato da poco in Italia.

Ecco il nuovo smartphone Honor 8A

Il device ha un display da 6,09” con risoluzione HD+ (720 x 1560 pixel) e un piccolo notch a goccia posto frontalmente in alto. Il comparto hardware interno è composto dalla CPU MediaTek MT6765 octa-core, supportata da 2/3 Gb di RAM e da 32/64 Gb di memoria interna, in base al taglio che si decide di acquistare. Ovviamente la memoria interna è espandibile con micro sd.

L’Honor 8A sotto l’aspetto delle fotocamere è molto semplice, con un singolo sensore posteriore da 13 megapixel con apertura f/1.8, ed un sensore anteriore da 8 mp. Per quanto riguarda il sistema operativo è EMUI 9.0, la batteria ha una capienza di 3020 mAh e c’è la possibilità di usare contemporaneamente due sim nello smartphone, ottimo che per chi ha un numero specifico per lavoro.

Altre caratteristiche dello smartphone sono la posizione del lettore d’impronte digitali, nella parte posteriore, oltre la possibilità di sblocco istantaneo tramite riconoscimento facciale. Il device ovviamente rientra nella fascia bassa degli smartphone, sia per le caratteristiche tecniche che possiede, sia per il prezzo di listino di 149 euro, per la versione base.