Un padre è stato bloccato dal suo iPad per i prossimi 48 anni dopo che il suo bambino ha digitato ripetutamente la password sbagliata.

Evan Osnos, un giornalista negli Stati Uniti, sabato ha chiesto ai suoi followers su Twitter di aiutarlo a sbloccare il suo dispositivo, che ha detto che sarebbe stato disabilitato per altri 25.536.442 minuti.

Ha detto che suo figlio di tre anni stava provando e fallendo ripetutamente a sbloccarlo.

Presentando una foto del bizzarro display, Mr Osnos ha scritto: “Uh, questo sembra falso ma, ahimè, è il nostro iPad oggi dopo che mio figlio di 3 anni ha provato (ripetutamente) a sbloccarlo. Idee?”

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW — Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019

Decine di persone hanno risposto alla foto: “Io aspetterei”, uno ha scritto, mentre un altro ha twittato: “La prossima volta dai solo il passcode al ragazzo”.

Una persona che ha contattato un amico che lavora per Apple ha detto che non è una buona notizia per l’iPad, scrivendo: “Nulla che possano fare – non potranno mai più usarlo di nuovo.

“Possono provare a collegarlo ad un computer con iTunes e metterlo in modalità Aggiornamento Firmware del dispositivo e pulirlo ma dubito che funzionerebbe”.

Un altro ha scherzato: “il bambino ha messo le mani sull’iPad proprio quando sono scaduti i 12.000.000 minuti del blocco precedente?”

Un terzo ha aggiunto: “Basta provare 6 o 7 volte e poi il timer dovrebbe oltrepassare il flusso e lasciarti entrare!

“Il processo dovrebbe richiedere solo tra 6.000 e 12.000 anni a seconda di come vengono memorizzati i dati!”