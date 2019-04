Nelle scorse ore, il noto social network di messaggistica, WhatsApp, ha rilasciato un’aggiornamento della sua app per dispositivi iOS. Parliamo della versione 2.19.40. Questa ha portato con sé un insieme di migliorie. Ma non è di queste che oggi vogliamo parlarvi. Pare, infatti, che sia stata scovata una versione nativa per iPad.

Ebbene sì, se ne parla davvero da molto tempo. Whatsapp non ha mai reso disponibile un’applicazione nativa per uno dei dispositivi Apple più famosi di sempre, iPad. L’azienda ha provato a lanciare un’app che funzionasse con WhatsApp Web ma è stata completamente un flop. Sembra, però, che la casa abbia deciso di ascoltare le richieste degli utenti. Un’applicazione per iPad potrebbe arrivare molto presto.

WhatsApp: supporto scovato nei codici dell’ultimo aggiornamento

La casa del social network di messaggistica sta lavorando duramente giorno dopo giorno per mettere fine a tutti i bug presenti ancora sulla sua app. Allo stesso tempo, però, si sta aprendo a nuovi orizzonti. Sembra che l’azienda stia già testando un’app con supporto nativo per iPad. Ricordiamo che attualmente questa non è disponibile sull’App Store. Tuttavia pare che qualcuno vi abbia già messo le mani sopra.

I colleghi di webetainfo sembrano aver già testato la suddetta versione di WhatsApp per iPad. Questa risulta essere in tutto e per tutto simile all’app presente su iPhone. Stando a quanto emerso, inizialmente non sarà possibile utilizzare lo stesso numero di telefono su entrambi i dispositivi. In futuro, però, l’azienda renderà disponibile anche questa funzione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.