Xiaomi, in apertura un nuovo Mi Store in Sicilia

Il 2018 è stato un anno molto importante per l’azienda Xiaomi, che ha visto aumentare da parte dei consumatori gli interessi per i propri prodotti, soprattutto per gli smartphone. Infatti, l’azienda punta principalmente su device con prezzi ridotti ma con caratteristiche tecniche ottime per l’utilizzo giornaliero classico, come, per esempio, il nuovo Redmi Note 7.

Inoltre, Xiaomi si sta fortemente allargando anche in Europa, non rimanendo più confinata in Oriente, come dimostrato dall’apertura di vari Mi Store in Italia.

Arriva un Xiaomi Mi Store in Sicilia

Diversi mesi fa Xiaomi ha deciso di sbarcare anche sul territorio italiano, dapprima rendendo disponibile lo store ufficiale online, e poi aprendo il primo negozio fisico, chiamato Mi Store, nel centro di Milano.

Visto i buoni successi ottenuti, l’azienda cinese ha ampliato questa catena di store italiani, aprendone altri 3, già operativi, e due in apertura a breve. Intanto, secondo quanto emerso da alcune recenti indiscrezioni, sembra che Xiaomi vuole aprire un Mi Store in Sicilia, precisamente nel centro commerciale Etnapolis, situato a Belpasso in provincia di Catania. Anzi, forse anche più di semplice rumors in quanto già circolano in rete i lavori in corso per la prossima apertura.

Intanto, ecco un piccolo riassunto di tutti i Mi Store già aperti e di quelli che apriranno a breve:

Arese (Il Centro), Novate Milanese(Metropoli), Bergamo (Orio Center) – Lombardia -(già operativi)

-(già operativi) Venezia (Nave de Vero) – Veneto – (già operativo)

– (già operativo) Valmontone (Valmontone Outlet) – Lazio – (dal 13 aprile )

– (dal ) Marcianise (Centro Commerciale Campania) – Campania – (da maggio)

– (da maggio) Belpasso (Etnapolis) – Sicilia – (data da destinarsi).