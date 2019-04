Se l’idea di Apple di mantenere 5 iPad diversi sul mercato vi sembra confusionale, aspettate di vedere cosa potrebbe accadere quest’anno con iPhone. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il colosso di Cupertino lancerà almeno 5 iPhone durante questo 2019. Sarà l’anno in cui vedremo nascere il tanto chiacchierato iPhone Pro?

Ebbene sì, Apple sta radicalmente cambiando la sua politica sui prodotti. Sembra che la casa non punti più a produrre pochi prodotti esclusivi. Da qualche tempo l’azienda sta cercando di accontentare le esigenze più disparate presentando una gamma di device molto più ampia del solito. Gli iPhone di quest’anno, a tale scopo, potrebbero essere ben cinque.

Apple: cinque iPhone quest’anno?

A dare la notizia del lancio di 5 iPhone è stato il noto sito giapponese Macotakara. Questo ha dichiarato che fonti vicine all’azienda della mela morsicata hanno confermato che ci saranno due modelli aggiuntivi di iPhone nel 2019. Da una parte Apple produrrà i successori di iPhone XR, XS e XS Max, dall’altra due nuovi smartphone dotati di display OLED ultrasottile da 6.1 e 6.5 pollici. Entrambi i dispositivi saranno dotati della famosa tripla fotocamera e dovrebbero contenere all’interno della confezione un caricatore più veloce. Stiamo parlando di quelli che potrebbero essere definiti “iPhone Pro“.

Una scelta di questo tipo risulta essere abbastanza inconsueta per il colosso di Cupertino. Aggiungere 2 modelli ai già più che sufficienti 3 sembra una mossa controproducente. Ciò creerebbe solo confusione tra gli utenti. Inoltre gli iPhone attuali hanno già un costo molto elevato. Produrre un iPhone Pro significherebbe aumentare ulteriormente i costi. Sarebbero davvero pochi gli utenti disposti a pagare cifre così alte. Maggiori informazioni dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.