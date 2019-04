Negli ultimi tempi la casa della mela morsicata si sta impegnando duramente per incrementare le feature del suo sistema operativo iOS. Nel corso delle scorse ore, Apple ha finalmente reso disponibile al pubblico la beta 2 di iOS 12.3. Questa ha portato numerose migliorie e correzioni di bug. Ovviamente al centro dell’attenzione c’è l’app TV.

Ebbene sì, Apple ha finalmente deciso di rendere pubblica la beta 2 del suo nuovo aggiornamento. Ricordiamo che questa beta è stata lanciata qualche giorno fa in esclusiva per gli sviluppatori. Da oggi, invece, possono scaricarla anche tutti coloro che sono iscritti al programma di beta testing.

Apple: iOS 12.3 mette in primo piano i servizi

Tra le novità che possiamo scorgere all’interno del nuovo aggiornamento del colosso di Cupertino c’è la nuova app TV. Questa, già comparsa all’interno della beta 1, si aggiorna e diventa più affidabile con la nuova versione. Bisogna ricordare che l’interfaccia risulta essere ancora primitiva. Molto probabilmente Apple apporterà ulteriori modifiche prima di lanciarla definitivamente su tutti i dispositivi. Oltre ai numerosi bug risolti, un’altra novità risulta essere anche la nuova interfaccia dell’app Wallet.

L’app si aggiorna, infatti, per ospitare l’arrivo della nuova Apple Card. L’azienda della mela morsicata sta cercando di dare maggiore peso ai dettagli. I piccoli problemi all’interno dell’app nella beta 1 sono stati completamente risolti. Per scaricare l’aggiornamento non dovete fare altro che recarvi sul sito Apple di beta testing e seguire la procedura guidata. Ricordiamo che è sconsigliato il download della beta su un dispositivo di utilizzo primario. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.