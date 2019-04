Fortnite, ecco le note ufficiali della nuova patch v8.30

Ieri mattina è stato reso disponibile il nuovo aggiornamento del battle royale Fortnite, che introduce per la prima volta il furgone per il respawn.

Come ogni settimana, Fortnite rilascia un nuovo aggiornamento di medie dimensioni, dove apporta modifiche e correzioni all’esperienza di gioco, oltre a introdurre nuove armi/oggetti, per rendere il gioco meno noioso e monotono possibile. Come già preannunciato da diversi giorni, con l’aggiornamento di ieri mattina, la patch v8.30, è stato introdotto per la prima volta il Furgone di Riavvio, per il respawn dei propri alleati, proprio come sul battle royale Apex Legends. Vediamo le note ufficiali di questo nuovo aggiornamento.

Ecco le principali novità della patch v8.30 di Fortnite

Furgone di riavvio

Mai darsi per vinti, mai arrendersi! Riporta in battaglia i compagni eliminati con il furgone di riavvio. Lanciati nella mischia e diventa l’eroe di cui la tua squadra ha bisogno.