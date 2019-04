Le scorse ore sono state ricche di novità per il videogioco battle royale più famoso degli ultimi tempi. Epic Games ha, infatti, pubblicato un nuovo aggiornamento importante di Fortnite. Stiamo parlando della tanto attesa versione 8.30. Questa ha finalmente portato all’interno del gioco il Furgone di Respawn. Come al solito, i dataminer non si sono fatti sfuggire le novità nascoste.

Ebbene sì, oggi vogliamo parlarvi proprio di una di queste. Pare che alcuni leaker siano riusciti a scovare all’interno dei codici dell’ultimo aggiornamento 8.30 dei segni di un nuovo bundle in arrivo. Questo dovrebbe chiamarsi “Inferno” e conterrà un insieme di contenuti interessanti. Scopriamolo insieme.

Fortnite: cosa contiene il bundle “Inferno”?

Epic Games non vuole fermarsi. Negli scorsi giorni l’azienda ha lanciato il suo bundle speciale “Lava Legends”. Nonostante ciò, pare che questa non sia ancora pienamente soddisfatta. I dataminer hanno scoperto che a breve apparirà sullo store un altro pacchetto. Questo avrà come protagonista la Skin Inferno già scovata dai dataminer con l’aggiornamento 8.20. Il bundle dovrebbe essere molto simile a quello già presentato per il Ranger dell’Amor Perduto.

Pare che la casa di Fortnite ci stia prendendo gusto. Il bundle scovato nelle ultime ore dovrebbe offrire una Skin leggendaria, un piccone, una Skin armi e dei V-Bucks. Questi ultimi dovranno essere guadagnati grazie al completamento di challenge giornaliere. L’ammontare totale dovrebbe essere di 2000 V-Bucks. Al momento non sono stati resi noti i dettagli in merito all’uscita e al prezzo del bundle. Molto probabilmente, però, questo vedrà la luce a breve. Il costo dovrebbe essere di circa 20 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.