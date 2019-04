Gli adolescenti di oggi sono per la maggior parte molto precoci per quanto riguarda la loro sessualità, e ciò che è ancor più preoccupante è che sono disinformati, o peggio ancora, si informano online. Rimangono molto confusi in materia e non conoscono quali sono i rischi che si possono correre, sopratutto riguardo a quella che è la trasmissione della propria sessualità sui social.

Inoltre non conoscono quasi affatto la contraccezione e l’importanza del preservativo, che spesso viene visto come nemico del piacere, o che cosa sia effettivamente la pillola del giorno dopo, spesso scambiata purtroppo per un contraccettivo.

È in questo caos di ormoni ed emozioni che i ragazzi si trovano immersi, ed è così che il sexting e le chat diventano la nuova frontiera della sessualità, con la falsa illusione che evitare il contatto diretto ed il trovarsi faccia a faccia, possa in qualche modo proteggere. Ma sappiamo bene quali possono essere i rischi di inviare tramite internet immagini e testi riguardanti la propria sessualità.

A contribuire a questa nuova evoluzione della scoperta del proprio corpo, vi è la scarsa educazione sessuale, non obbligatoria nelle scuole, e spesso ignorata.

L’adolescenza: un periodo critico di transizione

L’adolescenza è un momento critico dell’esistenza, in cui ci si vede costretti, che si sia pronti o meno, ad affrontare alcuni passaggi che introducono al diventare adulto.

Un momento fondamentale per questo passaggio è la sperimentazione della sessualità e la scoperta del proprio ed altrui corpo. Un momento per cui non sempre si trova un adulto di riferimento con cui confidarsi.

Affrontare in maniera corretta questo momento è però di vitale importanza. In questo momento si determinerà infatti la capacità di stabilire relazioni sane con il sesso opposto. Inoltre contribuisce alla formazione dell’identità di adulto e della personalità.

La sessualità nell’epoca di internet e del social

Mentre in passato le informazioni provenivano dallo scambio di informazioni tra amici più o meno esperti o da qualche rivista, e non era raro il parlarne con un genitore od un insegnante, oggi la maggior parte dell’informazione avviene tramite la rete. Ma tra i forum e le ricerche su Google si nasconde la pornografia e la disinformazione.

Sul web si possono trovare immagini, filmati, articoli, ma raramente una sana e mirata informazione, adatta alle diverse conoscenze, esigenze e perplessità dei ragazzi. Così gli adolescenti moderni si trovano persi nel mare della pornografia, ritrovandosi incapaci o frustrati difronte all’impossibile emulazione degli attori, naufraghi in mezzo a promiscuità, violenza e rapporti che mirano più alla quantità che alla qualità della relazione.

In questo modo i ragazzi perdono di vista ciò che è alla base del rapporto sessuale, ovvero l’amore e l’affetto reciproco tra due persone. La sessualità viene scissa dal suo ruolo fondamentale per la creazione di una relazione stabile e sana, perdendo ogni suo significato di scambio e di spontaneità.

Si è giunti così a sostituire il fidanzato con “l’amico di letto”, il culmine di questa scissione tra la sessualità ed il sentimento. Un amico con cui avere rapporti è meno impegnativo di un fidanzato in quanto non implica la complicazione del sentimento e dell’impegno.

L’importanza dell’educazione sessuale ed il ruolo dei genitori

In questo momento più che in ogni altro diventa importante una corretta educazione sessuale. Volenti o nolenti i genitori devono affrontare l’argomento con i propri figli, o potrebbero essere internet ed i social a farlo al loro posto, con risultati che potrebbero essere pericolosi.

È compito quindi dei genitori dare ai propri figli la giusta formazione sull’argomento, superando imbarazzi e tabù e cercare di non dare giudizi, ma risposte esaustive e veritiere che possano dissipare dubbi e paure. Bisogna rendere i ragazzi consapevoli del rischio sempre in agguato di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile, di ritrovarsi con una gravidanza non voluta e di quanto può essere pericoloso internet per certi aspetti.

Ma soprattutto si deve cercare di riunire insieme la sessualità ed il sentimento, educare all’amore e al rispetto. Bisogna indirizzare gli adolescenti verso la visione della sessualità come scambio affettivo, regolato dalla propria coscienza e dalla libertà di poter non fare ciò che non si vuole fare.

L’aspetto più importante per un genitore è quindi quello di non lasciare che il proprio figlio si perda nei meandri della disinformazione e della disaffezione correlata con una sessualità allo sbando.