Negli ultimi tempi l’azienda della mela morsicata si è dimostrata molto interessata al campo dei servizi. Ricordiamo che qualche settimana fa, la casa ha presentato tutta una serie di prodotti incentrati su questo campo. Il lavoro di Apple, però, non è mai abbastanza. Nelle scorse ore, questa ha deciso di dare una rinfrescata anche ad un altro dei suoi servizi.

Ebbene sì, Apple ha aggiornato l’interfaccia web dedicata ai tanto famosi Podcast. Fino ad ora l’azienda ha trascurato questo aspetto. L’interfaccia presente poche ore fa era molto simile a quella utilizzata su iTunes fino al 2017. La nuova versione risulta essere decisamente più interessante e bella da vedere.

Apple: le novità della nuova interfaccia Podcast web

Come già anticipato, la nuova interfaccia di Podcast web va ad apportare diverse migliorie al sito. Da ora in poi tutti gli utenti potranno ascoltare i singoli Podcast direttamente dal web. Ricordiamo che prima se si voleva ascoltare qualcosa, il sito indirizzava automaticamente su iTunes. Ora non ci sarà bisogno di utilizzare nessuna applicazione. Inoltre, i dettagli in merito ai singoli Podcast sono molto più ricchi.

Per ascoltare i Podcast non bisogna fare altro che sceglierne uno e cliccare sulla voce “Riproduci”. Oltre a queste migliorie, Apple ha anche deciso di utilizzare un URL dedicato per i Podcast. Parliamo dell’URL “