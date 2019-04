Facebook continua a monitorare le nostre attività anche se disattiviamo l'account

Facebook è senza dubbio il social network più famoso ed utilizzato al mondo, con miliardi di utenti iscritti di qualunque fascia d’età. Purtroppo, però, l’azienda di Mark Zuckenberg è stata spesso accusata e coinvolta in scandali ed inchieste dovute ad una mancata protezione e rispetto della privacy dei propri utenti.

Inoltre, recentemente è stato pubblicato un articolo in merito su CNET che senza dubbio non placa le polemiche verso il social. Vediamo di cosa si tratta.

Facebook invade la privacy anche se disattiviamo l’account

Noi iscritti a Facebook possiamo liberamente cancellare definitivamente il nostro account sulla famosa piattaforma. Oltre a ciò, c’è un’altra opzione, più utilizzata, che permette di disattivare momentaneamente l’account per un tempo predefinito, senza perdere dati, foto ecc. Questa funzione permette di rientrare nell’account quando si vuole ma, in quel lasso di tempo, il profilo disattivato non apparirà ad altri.

Recentemente, un articolista di CNET, Alfred Ng, accusa Facebook di continuare a raccogliere dati sulle attività online degli utenti anche se hanno disattivato l’account, appunto perché non è una scelta definitiva. Secondo l’autore, si tratta di una pratica ingannevole non menzionata nelle informative e che non rispetta le regole della privacy degli utenti.

“La maggior parte delle persone non si aspetta che la raccolta dati proceda durante il periodo di disattivazione dell’account”, ha infatti commentato Gabriel Weinberg, CEO del motore di ricerca DuckDuck Go. “Disattivato implica la cessazione dell’operatività, non ci si aspetterebbe invece che l’ingranaggio continui a funzionare”.