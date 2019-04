L’aggiornamento 8.30 di Fortnite ha portato all’interno del battle royale numerose novità. La meccanica di gioco sta mutando lentamente e il gameplay si sta facendo sempre più interessante. Nelle scorse ore, Epic Games ha rilasciato la lista delle challenge della settimana 7 della stagione 8. Quali saranno?

Come al solito Epic Games propone sfide di vario tipo per cercare di far divertire i propri utenti. Ricordiamo che le sfide sono state scovate dai dataminer molto prima che Epic Games decidesse di pubblicarle. Stesso discorso vale anche per quelle che saranno le sfide della settimana 8 in arrivo giovedì prossimo. Andiamo a scoprire in questo articolo tutte e 7 le sfide della settimana 7.

Fortnite: ecco le sfide della settimana 7

Le challenge seguono la stessa impostazione di quelle delle settimane precedenti. Parliamo di ben 7 sfide. 3 sono aperte a tutti mentre 4 sono riservate ai possessori del Pass Battaglia. Una volta completate tutte si otterranno ben 50 stelle e 7mila punti esperienza. Le prime sfide di cui vogliamo parlarvi sono quelle che hanno come tema la visita a specifici posti della mappa. Ci sono 2 sfide di questo tipo: la prima chiede di visitare una serie di accampamenti pirati in una singola partita, la seconda chiede di visitare Crocevia del Ciarpame e il Quartiere in una singola partita.

Come al solito non possono mancare le sfide dedicate ad infliggere danni. Ne abbiamo, infatti, tre di questo tipo: infliggi danni agli avversari utilizzando il piccone, infliggi danni agli avversari mentre utilizzi una zipline e infliggi danni agli avversari da una posizione alta. Le ultime due sfide, invece, sono abbastanza semplici. Una vi chiede di eliminare una serie di avversari nei diversi luoghi indicati e la seconda vi chiede di cercare forzieri presso Sponde del Saccheggio o Spiagge Snob. Una volta completate tutte otterrete anche una schermata di caricamento esclusiva.