Fonti giapponesi dichiarano che Apple ha intenzione di equipaggiare Iphone X e Iphone Xs Max con un display OLED e non più con un display LCD, insomma un taglio netto dal passato, ma non è tutto, anche la fotocamera avrà un importante upgrade.

I cambiamenti

Questa nuova tipologia di display porta svariati benefici, gli amanti dei colori accesi e dei neri assoluti staranno gongolando, in termini di resa dell’immagine,tecnologie come HDR+ e Dolby Vision saranno implementate e daranno un contributo essenziale ad ogni tipo di schermata.

Probabilmente Iphone Xs avrà un display da 6,1 pollici di diagonale (contro i 5,8 del precedente), questo per facilitare l’implemento del nuovo modulo della fotocamera che non avrà più due sensori bensì tre, essi probabilmente adegueranno Iphone ai nuovi standard del mercato, aggiungendo a quella che sarà la normale fotocamera principale un sensore grandangolare ed un sensore ultra grandangolare, senza però andare a inficiare lo spessore che, secondo i dati trapelati non aumenterà ma addirittura diminuirà.

A ciò si aggiunge anche l’idea di Apple di creare un device a schermo completamente intero, senza notch o tacca, cosa che con la tecnologia LCD è impossibile attuare.

Inutile negarlo, la tecnologia OLED è il futuro dei nostri smartphone.

Serve solo attendere

Gli amanti dello smartphone punta di diamante dell’azienda di Cupertino avranno già l’acquolina alla luce di queste notizie, dovremo solo attendere la presentazione che come ogni anno avverrà a Settembre per godere a pieno di tutte le novità.

Apple sicuramente vorrà distinguersi come al suo solito dal resto della concorrenza e continuare a rendere il proprio prodotto di un livello superiore, non a caso ha voluto aspettare ad introdurre questi display proprio perché voleva prima risolvere ogni tipologia di difetto ad essi legati, ma ora che a quanto pare ogni tassello è al suo posto non ci resta che attendere.