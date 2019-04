Whatsapp, si lavora per testare la nuova modalità “Ignore archived chats”

Il team di sviluppo di Whatsapp sta lavorando nelle varie beta per sviluppare e lanciare la nuova funzione "Ignore archived chat", per le chat di gruppo.

Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più scaricata ed utilizzata al mondo, merito anche dei continui aggiornamenti che l’azienda di Mark Zuckenberg introduce. Infatti, sono molte le novità a cui si stanno lavorando nelle varie beta test, tra cui la tanto attesa dark mode, la funzione di riconoscimento facciale Face ID, la versione PiP migliorata ed ampliata per i dispositivi Android ecc.

Una funzione senza dubbio molto interessante, ma ancora oggetto di numerose modifiche è la funzione “modalità vacanza”, rinominata ora come “Ignore archived chats”. Vediamo di cosa si tratta.

La funzione “Ignore archived chats di Whatsapp”

Questa nuova funzione è recentemente arrivata nella beta test, che ha la funzione di archiviare le chat di gruppo che si vogliono tralasciare a lungo tempo ma che, allo stesso tempo, non si vuole abbandonare. Precedentemente, la funzione si chiamava “modalità vacanza”, poi successivamente nella versione della beta 2.19.101, è stato cambiato in “Ignore archived chats”.

Innanzitutto, c’è un sottomenù dedicato alle conversazioni archiviate, che permette di evitare di scorrere nella lista delle chat archiviate. Ma, la novità più interessante senza dubbio è il fatto che, se riceviamo un messaggio nella chat di gruppo, essa non viene rimossa dall’archivio, mentre prima, per fare ciò, bisognava necessariamente silenziarla appositamente.

Per concludere, la funzione potrebbe essere molto utile ma ancora è in forte lavorazione e test, e non si sa quando e se potrebbe arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti anche nella versione base. Ricordiamo che molte funzioni di Whatsapp, sperimentate sulla beta test, poi non sono mai state rilasciate, quindi meglio aspettare notizie ufficiali dall’azienda.