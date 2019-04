Sei mesi fa era sta annunciato il primo evento italiano Affiliate Expo e il successo di quest’ultimo ha convinto gli organizzatori ad indirne un secondo, e così è stato. Negli ultimi tre giorni di marzo ha avuto luogo proprio la seconda edizione che ha visto partecipare ben 700 partecipanti; potrebbe sembrare pochi, ma per un evento del genere non lo sono tanto che gli organizzatori si sentono soddisfatti. Il merito è da attribuire a diversi fattori tra cui l’hashtag #affexpo e ad Adriano de Arcangelis mentre il motto dell’edizione è stato Addio segreti e buona fatturazione a tutti.

Affiliate Marketing e Affiliate Awards

L’evento si incentrato su sessioni formative che hanno esplorato diverse sfaccettature di questo: le campagne Facebook, Google ADS, la SEO e l’ottimizzazione delle landing page, la creazione degli angels e gli elementi di un copy creativo insieme a molto altro ancora come le parole chiave mindset e strategy. La presenza di ospiti illustri in materia, come Valerio Novelli di Monetizzando.com o Christian Sannino ovvero il fondatore di Affiliate Intensive, hanno facilitato l’assimilazione di questi argomenti; hanno anche fornito consigli utili e condiviso la loro esperienza.

Il sabato 30 e la domenica 31 sono state create delle tavole rotonde in cui si è dibattuto di Dating e dell’Affiliate Network Nutra. Nei dibattiti che sono avvenute in queste due giornate si sono portati esempi concreti basati su cases studies sottolineando sia gli errori e gli insuccessi, sia i successi; ci si è soffermati anche sugli errori legali i quali possono essere sempre commessi. Un’altra parte fondamentale sono state le prospettive di sviluppo sulla scia dei cambiamenti che stanno vivendo le diverse piattaforme online come Facebook e YouTube, soprattutto visto la nuova riforma sul copyright europeo.

Sono stati consegnati anche dei premi durante l’evento ovvero gli Affiliate Awards, una novità rispetto a sei mesi fa. A vincere il premio come Miglior Affiliato è stato Davide Bellomi, come Miglior network di affiliazione è stato Worldfilia, a seguire come Miglior campagna creativa il vincitore è stato Luca Borreani mentre come Miglior account manager è stato Giovanni Sciarrino.

Durante l’evento c’è stato anche tempo di divertirsi grazie ad un gara di Go-Kart su pista, due cene di gala con party a seguire. Ecco come organizzatori hanno ringraziato tutti, dagli sponsor ai partecipanti: “Grazie di cuore per essere venuti e aver reso possibile tutto questo.”