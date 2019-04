Amazon Alexa, i dipendenti ascoltano le nostre conversazioni!

Negli ultimi anni la piattaforma e-commerce Amazon ha avuto un’enorme crescita e sviluppo, merito anche del diffondersi della moda dello shopping online. Ciò ha portato all’apertura di numerose sedi in tutto il mondo, ad un netto aumento di fatturato, alla creazione di piattaforme di streaming video/musica, fino alla creazione di propri prodotti tecnologici, ovvero gli Amazon Echo, smart speaker intelligenti che si appoggiano sul server Amazon Alexa e che permettono lo svolgimento di tantissime situazioni di casa in modo estremamente comodo.

I dipendenti spiano le conversazioni con Amazon Alexa

Gli altoparlanti dell’azienda hanno riscontrato grande successo in tutto il mondo, visto la moltitudine di funzioni disponibili e la grande semplicità di utilizzo. Infatti, si possono chiedere tantissime cose, come riprodurre un brano, chiamare una persona, controllare il meteo e l’agenda ecc. semplicemente con un comando vocale.

Recentemente, però, è emersa la notizia sul web che la maggior parte delleconversazioni fatte tramite Amazon Alexa vengono anche ascoltate da orecchie umane, nello specifico da migliaia di dipendenti dell’azienda, che potrebbe essere dunque una violazione della privacy. Il colosso americano ha però specificato che questa procedura viene chiamata “data annotation“, ed è fondamentale per il machine learning. Questa consiste nel migliorare continuamente la tecnologia del riconoscimento vocale, in questo ultimo periodo in grande crescita, ascoltando solo una piccola parte di conversazioni per scoprire eventuali problemi e per migliorarne l’esperienza futura. La politica aziendale vieta, infatti, in maniera molto severa qualsiasi tipo di abuso in tal senso, proteggendo la privacy degli utenti.