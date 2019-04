L’aggiornamento 8.30 di Fortnite, rilasciato da Epic Games negli scorsi giorni, ha portato all’interno del battle royale una serie di sfide a tempo limitato molto particolari. Parliamo delle sfide Bottino dei Bucanieri. Queste sono state proposte dall’azienda come contentino dopo le numerose lamentele riguardanti il videogioco emerse in questi giorni.

Non è la prima volta che Epic Games decide di introdurre nel battle royale delle sfide extra aperte a tutti. Ogni qual volta l’azienda vuole attirare l’attenzione, ci riesce molto bene. Le challenge emerse a sorpresa con l’aggiornamento 8.30 promettono interessanti ricompense per tutti. Il tempo per completarle è, però, limitato. Scopriamole insieme.

Fortnite: ecco le sfide Bottino dei Bucanieri

Le nuove challenge a tempo limitato risultano essere pienamente a tema con la stagione 8. Ricordiamo che, anche questa volta, Epic Games ha deciso di rendere disponibile le sfide per tutti i suoi videogiocatori. Di conseguenza, anche coloro che non hanno acquistato in Pass Battaglia potranno completarle. Si tratta di 4 semplici sfide da completare nel giro di pochissimi giorni. Ricordiamo che fino ad ora sono state rilasciate solo 3 delle 4 sfide. La quarta verrà sbloccata tra 2 giorni. Le ricompense per le singole sfide sono: un deltaplano, uno spray, un banner e dell’esperienza. Se si completano tutte e 4 le challenge si otterrà anche un’emote epica.

Le 3 sfide emerse fino ad ora risultano essere abbastanza semplici: la prima chiede di visitare 10 accampamenti pirata in partite diverse, la seconda chiede di cercare un forziere del tesoro e, infine, la terza chiede di posizionarsi per 3 volte in top 10 nella modalità a squadre con un amico. Beh che dire, basterà solo un po’ di impegno per portarsi a casa le interessanti ricompense di queste sfide di Fortnite. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.