Dove investire i propri risparmi nel 2019? Un tempo l’unico punto di riferimento era il consulente della propria banca di fiducia, poi con l’avvento di Internet bastava un computer e una connessione (oltre a molto tempo per districarsi tra siti e piattaforme online).

Oggi invece, le possibilità di investimento puoi averle sempre a portata di… smartphone!

Trading online, criptovalute, investimenti a lungo termine, gestione delle proprie finanze, conti per risparmiare: esiste un’app per ogni tipo di investimento (e sono quasi tutte gratuite!). Dai un’occhiata alla lista delle migliori app per investire che abbiamo compilato per te.

eToro: quando il trading diventa Social

Bisogna imparare solo dai migliori: una massima che può essere applicata anche al trading online. Ma perché limitarsi a imparare, quando è possibile anche guadagnare seguendo i trader più bravi in circolazione, copiando (in automatico) le loro operazioni?

eToro permette proprio ciò: è un vero e proprio Social Network per i trader. Puoi copiare altri trader, ma anche interagire con loro, condividere idee di investimento, strategie e analisi, tutto in tempo reale. E se vuoi puoi investire direttamente sui differenti mercati disponibili, tra cui spiccano quelli degli ETF e delle criptovalute.

Disponibile su : Computer, dispositivi iOS e Android

Costo : La registrazione è gratuita e permette di accedere a un account demo per il trading online. Sono presenti piccole commissioni fisse per i prelievi, così come per le singole transazioni.

Trading Game: prima si studia, poi si investe!

Stai cercando il migliore simulatore di trading online in circolazione? Allora sei nel posto giusto: Trading Game è un’app sviluppata da Finance Illustrated che ti permette di fare pratica con ben 55 asset differenti (azioni, coppie di valute del forex, materie prime, criptovalute, indici).

Se vuoi avvicinarti al mondo del trading online, questa è davvero l’app perfetta: le lezioni sono suddivise per livelli e tutti gli argomenti sono trattati con semplicità. Sono disponibili anche vari quiz per mettere alla prova le tue conoscenze e puoi ricevere notifiche giornaliere con tanti consigli per capire come investire i tuoi risparmi.

Rispondendo correttamente alle domande o completando le lezioni, guadagnerai dollari che si aggiungeranno al tuo budget per fare trading (virtuale) sui mercati reali. E per sbloccare il simulatore di trading online devi raggiungere quota $1000: prima si studia, poi si corre a giocare investire sui mercati!

Disponibile su : Dispositivi iOS e Android

Costo : Puoi scaricarla gratuitamente sul tuo smartphone e puoi collegarla anche ai tuoi account Social, per mostrare a tutti i tuoi amici chi è il trader più bravo in circolazione!

Plus500: dal 2008 una certezza

Plus500 è stato uno dei primi broker CFD ad avere aperto i battenti online, così come a sbarcare su smartphone e tablet. Si tratta di uno dei broker più conosciuti e utilizzati dai trader alle prime armi. Il motivo? La piattaforma di trading offerta è caratterizzata da un’interfaccia semplice e molto intuitiva, condita da una grafica pulita e chiara.

Tramite l’app è possibile investire con i CFD su tantissimi tipi differenti di asset: titoli e indici azionari, coppie di valute del Forex, materie prime, criptovalute, ETF e opzioni. Sono presenti ovviamente anche grafici in tempo reale con quotazioni live, supporto 24/7 e tanti altri servizi aggiuntivi. Su Plus500 puoi sicuramente contare: solo nel 2017 si sono registrati oltre 270.000 nuovi utenti!

Disponibile su: Computer, iOS e Android .

Costo: Possibilità di aprire un conto demo gratuitamente, le altre commissioni sono in genere contenute e tutte visibili dal sito principale.

Trading 212: perché non crescere con i migliori?

Trading 212 è uno dei broker più apprezzati al momento: dispone di oltre 150.000 clienti solo nel Regno Unito, dove è considerato il broker con la migliore app per investire online. Ci sono ben 1800 asset differenti disponibili sull’app che puoi usare per fare trading CFD grazie ai grafici intuitivi e facili da usare.

L’esecuzione degli ordini è molto rapida ed è sempre disponibile un servizio di supporto clienti per gestire qualsiasi problema. Altro grande vantaggio è la presenza dell’account demo gratuito: utilissimo per prendere mano con la piattaforma, fare pratica e testare le proprie strategie con soldi virtuali.

Disponibile su: Computer, iOS e Android .

Costo: Aprire un account demo è gratis, per le (poche) commissioni presenti è bene controllare il sito e leggere l’informativa.

Stash: 5 buoni motivi per investire con un’app… e perché dovresti provare RobinHood!

Perché scaricare Stash sul proprio smartphone? Punto uno: sono disponibili tanti articoli e guide per imparare a gestire i propri investimenti. Due: puoi investire su ETF e titoli azionari scelti per te dall’app. Tre: hai a disposizione anche dei fondi pensionistici per mettere soldi da parte per la pensione.

Punto quattro: l’app può arrotondare le cifre di tutti i tuoi acquisti e usare la differenza per i tuoi investimenti. Cinque: bastano $5 per iniziare a investire grazie al frazionamento azionario (non si investe su un’azione intera, ma una sua piccola parte). Punto bonus: puoi ricevere anche la carta di Stash per spendere online e offline!

Robinhood invece è diventato presto famoso per aiutare i più poveri e deboli: un concetto su cui si basa anche l’app Robinhood, broker che permette di investire su azioni, ETF, opzioni, criptovalute, e tanti altri asset. Ma da tanti mercati, derivano tante commissioni…

Oppure no: grazie all’app di Robinhood, puoi investire su diversi asset senza dover pagare le tante odiate commissioni (aiutando così noi trader retail, la fascia più debole dei mercati finanziari). L’app è facile e intuitiva da usare, proprio per aiutare i trader meno esperti a muovere i primi passi negli investimenti online. E puoi collegare il tuo account al tuo conto bancario: sono supportate oltre 3500 banche!

Al momento queste due fantastiche app non sono ancora sbarcate sul mercato italiano: incrociamo però le dita e speriamo che arrivino al più presto. Nel frattempo, segnati i loro nomi e preparati a scaricarle quando usciranno sugli store italiani!

Costi relativi a Stash: Solo $1 al mese per account con meno di $5000 o lo 0,25% di commissione per account con più di $5000. I fondi pensionistici richiedono invece una commissione di $2 al mese.

Costi relativi a RobinHood: Gratis da scaricare, niente commissioni per le transazioni e prelievi. Sono presenti dei costi per il trading in marginazione e per investire su titoli azionari non americani.

Trading View: la tua finestra sui mercati finanziari!

Probabilmente una delle app più complete per visionare grafici e analizzarli con una miriade di strumenti: ci sono centinaia di indicatori e oscillatori tecnici, così come altre migliaia creati dalla comunità degli utenti di Trading View. E puoi applicarli ai tuo grafici per studiare l’andamento del prezzo di qualsiasi asset tu voglia: noi ne abbiamo contati oltre 30.000 disponibili tra cui scegliere!

Un altro grande punto a favore di Trading View è la sua attiva comunità di trader, sempre in costante crescita. Puoi seguire altre utenti e leggere le loro analisi di mercato, così come condividere idee, opinioni e consigli nelle varie chat presenti (suddivise per argomento o per tipo di asset). In altre parole, se vuoi essere sempre aggiornato sui mercati finanziari di tutto il mondo… questa è l’app che non devi perderti!

Disponibile su: Computer, iOS e Android.

Costo: Gratis da scaricare e usare, anche se sono presenti funzioni extra molto utili sbloccabili tramite dei piani di abbonamento

Investing.com è l’app per rimanere sempre aggiornati

Un altro pilastro dell’informazione sui mercati finanziari è proprio Investing.com, uno dei siti più completi e aggiornati che è sbarcato anche su smartphone e tablet. Dispone di uno dei più completi Calendari Economici in circolazione, grazie al quale è possibile rimanere aggiornati in tempo reale su tutti gli eventi e dati macroeconomici in grado di influenzare l’andamento di qualsiasi asset (ne puoi controllare oltre 100.000).

Ma Investing.com non si limita solo a fornire notizie e informazioni sui mercati finanziari. Nell’app è possibile anche visionare i grafici, così come applicare una serie di strumenti dell’analisi tecnica per fare le proprie previsioni. C’è anche una comunità di trader con cui è possibile interagire, dove puoi seguire le analisi e idee di investimento dei migliori professionisti.