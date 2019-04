Siamo al 2019 e siamo al picco massimo di popolarità per la barba. Al giorno d’oggi, sembra che tutti stiano mettendo in mostra il loro barbone- dal tuo barista di fiducia, ai tuoi colleghi e, naturalmente, al tuo barbiere.

Anche alcune delle tue celebrità preferite hanno seguito questa tendenza e l’hanno sfruttata al meglio, ma la scienza ha scoperto una correlazione allarmante tra uomini con barba più lunga e le loro gonadi.

Lo studio

Come parte di uno studio che ha esaminato la più ampia relazione tra le dimensioni del testicolo – sono state studiate 100 specie di primati, inclusi gli umani – e la lunghezza dei capelli, i ricercatori hanno scoperto che i maschi scarsamente dotati utilizzavano energia per procurarsi compagni usando barba e capelli lunghi, piuttosto che distribuirlo verso i loro genitali.

“Abbiamo trovato la stessa cosa con gli ornamenti“, ha detto il coautore dello studio e Primatologics Dr Cyril Grueter.

“Alcune specie sfoggiano equipaggiamenti sgargianti come barbe, criniere, mantelle e zigomi delle guance e varie sfumature di colore nei loro volti e nella loro pelliccia”.

“Gli altri sono piuttosto monotoni e assomigliano più ad un tizio a caso”.

Non abbastanza energia

I ricercatori ritengono che una delle ragioni di questa scoperta unica sia che il corpo richiede troppa energia per far crescere barba e capelli lunghi invece che usarla per aumentare le dimensioni dei genitali.

“Questa scoperta mostra chiaramente che puoi avere una barba lunga o essere ben dotato, ma è difficile avere entrambe le cose“, ha detto il dott. Grueter.

È interessante notare che i ricercatori dell’Università dell’Australia del Nuovo Galles del Sud hanno scoperto che i soggetti di test femminili hanno trovato uomini con la barba folta più allettanti di quelli con la barba ben rasata, e li hanno valutati più altamente per la capacità genitoriale e la salubrità.

Barbe: non puoi vivere con loro e non puoi vivere senza loro, a quanto pare.