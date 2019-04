Red Dead Redemption 2 è stato nominato come miglior gioco dell’anno

Il settore dei videogiochi è uno dei più attivi sul mercato, con tantissimi videogame prodotti dalle numerose aziende che operano nel campo. Le tipologie di giochi sono molto varie, per esempio quelli sportivi, come Fifa, i battle royale, come Fortnite, RPG, picchiaduro, open world ecc.

Nello specifico, quest’ultima tipologia, i giochi a mondo libero, di libera esplorazione, stanno riscontrando grande successo e ottimi voti alla critica. Ne è un esempio lampante il gioco Red Dead Redemption 2, della famosa azienda Rockstar Games.

RDR 2 vince il premio di miglior gioco agli Italian VideoGame Awards 2019

Red Dead Redemption 2, il sequel del primo di tanti anni fa, è un gioco ambientato nel vecchio west americano, e il protagonista è il membro di una banda degli ultimi fuorilegge rimasti nel territorio. Ha riscontrato enorme successo visto la mappa di gioco enorme, completa sotto gli aspetti grafici e molto interrattiva. Infatti, è possibile esplorare luoghi, scoprire segreti, andare a caccia, attaccare covi di bande ecc. La storia infatti, di per sé già molto lunga, viene ulteriormente allungata da numerose missioni secondarie molto interessanti e da varie sfide, dalla caccia fino al gioco d’azzardo. Il tempo di longevità infatti è stimato dalle 70 alle 100 ore.

Tutti questi aspetti hanno reso Red Dead Redemption 2 uno dei prodotti migliori degli ultimi anni nell’ambito videoludico. Negli Italian Video Game Awards 2019, appena conclusosi, il gioco della Rockstar ha vinto il premio come miglior gioco dell’anno, oltre ad aver avuto i riconoscimenti Best Art Direction e Best Audio. Ottimi risultati quindi per il videogame, che dimostra come il grande lavoro dietro sia stato molto apprezzato dalla critica e dagli utenti stessi.