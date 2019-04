Lo scorso 25 marzo, Apple ha fatto luce su tutta una gamma di nuovi servizi in arrivo nei prossimi mesi. Tra tutti quelli presentati, ce n’è uno che interessa maggiormente a tutti i fan della mela morsicata. Stiamo parlando del servizio TV+. Questo altro non è che una piattaforma in stile Netflix ricca di contenuti video. La sua uscita è prevista per il prossimo autunno e le serie TV disponibili al lancio saranno numerose.

Nelle scorse ore sono apparse online le foto del set di una delle prime serie TV di produzione della mela morsicata. Si tratta di un programma di tutto rispetto. Il protagonista sarà, infatti, Chris Evans. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul nuovo contenuto Apple.

Apple: “Defending Jacob” sarà una nuova serie TV targata Cupertino

Ebbene sì, pare proprio che Defending Jacob sarà una delle serie TV che Apple ha deciso di rendere disponibile fin dal giorno del lancio della sua piattaforma TV+. Ricordiamo che il colosso della mela morsicata non ha badato a spese per la produzione dei suoi contenuti. Il cast, e non solo, risultano essere di tutto rispetto. Nelle scorse ore, alcuni fotografi sono riusciti a catturare le prime immagini del set della serie TV. In primo piano, ovviamente, troviamo proprio il protagonista Chris Evans.

La serie TV sarà incentrata sulla storia di un padre (Chris Evans) alle prese con l’accusa di omicidio avanzata al figlio quattordicenne (Jaeden Martell). Nel cast saranno presenti anche altri attori importanti del mondo del cinema. Beh che dire, non bisogna fare altro che restare in attesa dell’uscita.