Qualche settimana fa Apple ha presentato due nuovi tablet. Stiamo parlando di iPad Air e iPad mini 5. Questi due prodotti sono stati pensati dall’azienda come una via di mezzo tra iPad 2018 e iPad Pro. Allo stesso tempo, però, la casa ha deciso di rimuovere dal mercato il noto iPad Pro 10.5. Questo ha permesso ad alcune case di metterlo in forte sconto per eliminare le scorte in magazzino.

Ebbene sì, un iPad Pro scontato è cosa assai rara. Ricordiamo che il tablet in questione risulta essere un ottima opzione per chi ha intenzione di acquistare un iPad. iPad Pro 10.5 ha, infatti, un insieme di caratteristiche che il nuovo iPad Air può solo invidiargli. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Apple: iPad Pro 10.5 a 549 euro su Mediaworld

Non sono poche le catene di elettronica che hanno deciso di mettere in saldo l’ormai passato iPad Pro 10.5. Molto interessante risulta essere la proposta di Mediaworld che piazza iPad Pro 10.5 64 GB Wi-Fi al prezzo di 549 euro. Ben 190 euro in meno rispetto al costo di listino. Non c’è bisogno di dire che questo risulta essere un vero e proprio affare per coloro che hanno intenzione di portarsi a casa un tablet Apple.

iPad Pro 10.5, a differenza del nuovo iPad Air 10.5, è dotato di ben 4 speaker audio, display ProMotion con frequenza a 120 Hz e fotocamera da 12 megapixel con flash. Tutte queste caratteristiche non sono presenti sui due nuovi modelli presentati qualche settimana fa. Se avete intenzione di portarvi a casa questo prodotto affrettatevi, i pezzi in promozione risultano essere limitati. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.