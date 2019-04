Honor 9: iniziati gli aggiornamenti ad Android 9.0 Pie in Italia

In queste settimane, tutti i dispositivi Honor 9 riceveranno il tanto atteso aggiornamento software ad Android 9.0 Pie, anche in Italia.

Ogni anno Google rilascia per un nuovo grande aggiornamento del proprio software Android, più adeguato alle ultime generazioni di smartphone e con molte novità e funzioni aggiuntive. La versione attuale di Android, 9.0 Pie, è distribuita sulla maggior parte dei nuovi modelli di device, anche se per alcuni un po’ meno recenti è ancora in corso la distribuzione e l’upgrade, come dimostrato dallo smartphone Honor 9, l’ex top di gamma del 2017 che in questi giorni riceverà l’aggiornamento ad Android 9.0 Pie.

Honor 9 si aggiorna all’ultima versione di Android

L’aggiornamento di sistema è identificabile grazie alla build STF-L09 9.0.1.162(C432E2R1P5) già disponibile via OTA per un un gruppo ristretto di utentie si basa sulla EMUI 9.0.1. Il completo rilascio dell’aggiornamento a tutti gli Honor 9 sarà graduale e raggiungerà il completamento nelle prossime settimane. Ecco le note ufficiali che l’azienda propone con l’aggiornamento:

“La versione EMUI 9.0 è qui. Basato su Android Pie, EMUI 9.0 conserva lo style “essential” di Android, con un tocco in più di natura e semplicità. Questa nuova versione include meravigliose nuove tecnologie e processi ottimizzati, oltre a un design più semplice e più bello. La nostra interfaccia migliorata e intuitiva offre maggiore praticità nel lavoro e nell’uso quotidiano, salvaguarda i tuoi dati, ti aiuta a capire le tue abitudini digitali e molto altro. Siamo più che orgogliosi di presentarti EMUI 9.0 per migliorare il tuo divertimento. Nota:Il tempo richiesto per l’installazione di questo aggiornamento potrebbe variare in base al tuo dispositivo e alla tua rete. Semplicemente naturale

Design intuitivo Abbiamo semplificato l’interfaccia utente in EMUI 9.0, rendendola più facile e più intuitiva da usare. Suoni della natura Per creare un legame quotidiano con la natura, scoprirai le sveglie e le suonerie ispirate a madre natura. Funzionalità illustrate Abbiamo semplificato l’apprendimento del tuo telefono con istruzioni e descrizioni graficamente accattivanti. Impostazioni semplici EMUI 9.0 unisce funzioni una volta separate in un’unica esperienza più fluida. Tutte le tue impostazioni più utilizzate risultano di più facile accesso. Efficienza semplificata

Gestione digitale Fai il punto sulle tue abitudini, gestisci il tuo tempo e riposa quando è necessario. Gestione digitale ti aiuta a bilanciare le tue abitudini di utilizzo del dispositivo, in modo da consentire a te e alla tua famiglia di vivere in perfetta armonia con la tecnologia. Tempi di avvio più rapidi Abbiamo migliorato le velocità di avvio per le app più diffuse sul mercato. Funzionalità Operazioni una volta difficili ora risultano facilissime. Pagare non è mia stato così veloce, così come aprire immagini di grandi dimensioni e condividere foto, tutto attraverso WeChat. Backup, archiviazione e condivisione

Sistema Aggiorna i brani pre-scaricati per soddisfare al meglio le tue scelte musicali. Note di aggiornamento: