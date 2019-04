Perdere peso, o comunque più in generale ridurre la sporgenza derivante dalla nostra pancia, non è semplice. Tra che di suggerimenti e trattamenti mistici ormai sembra che ci voglia chissà cosa per raggiungere questo risultato in realtà è per certi versi più semplice di quanto si pensi, almeno in generale. A grandi linee basta un dieta equilibrata ed esercizi corretti a cui però va aggiunta una volontà ferrea così da evitare di cascare nelle tentazioni oltre che a per riuscire ad andare oltre alla prima settimana.

Il segreto non troppo segreto e che spesso si dimentica è che per ridurre la circonferenza della propria pancia ci vuole un deficit calorico. Il senso è quindi usare più energia di quante le sostanze nutritive assorbite grazie ai pasti ci forniscano; ovviamente questo non significa non mangiare niente, ma creare una dieta mirata visto che certi sostanze sono essenziali per il nostro corpo.

Perdere la pancia

La dieta è uno dei due elementi fondamentali, ma è la parte più insidiosa. Spesso si pensa che basta togliere qualche alimento dalla normale alimentazione senza fare i conti con diversi aspetti. Come suggerisce la parola individuo, ognuno di noi ha bisogno di cose diverse e anche se generalmente l’equilibro tra i macronutrienti è lo stesso, la scelta dell’alimento in sé può variate. Allergie ed intolleranze, semplice questione di gusti, costi, religione, le motivazioni sono tante e un esperto può sicuramente aiutare molto di più che una lettura online.

A livello di esercizio il discorso è ancora più facile. Non è necessario andare in palestra, ma l’importante a è riuscire a muoversi mezz’oretta al giorno o un’ora ogni due giorni che sia bicicletta/cyclette o anche solo camminata all’aperto. Se si cercano degli esercizi più mirati per la pancia invece il discorso è un attimo diverso. Ovviamente si deve puntare agli addominali, ma non vanno fatti con leggerezza. Se Guardiamo ai crunch, ovvero quelli in cui ci si piega, allora bisogna tenere in anteroversione il bacino.

Questo non voleva essere un tutorial su come perdere peso o raggiungere l’obiettivo pancia piatta, ma una spiegazione su come la questione vada presa più sul serio. Se ci si prepara bene, vedi consigli di veri esperti, allora il tutto risulterà semplice e soddisfacente.